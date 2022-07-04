Язычество и сатанизм. Одно и то же?
Какая разница между сатанизмом и язычеством?
Почему сатанизм и язычество многие считают одним и тем же?
Автор Тимур Любашенко
Ведущий Алексей Орлов
Группа Тимура Любашенко в вк:
https://vk.com/mylittleesoteric
Ссылка на статью “Кровавое крещение Руси. Как это было” https://clck.ru/rffP3
Для начала, необходимо разобрать оба этих понятия. Истоки зарождения того и другого. Их проявление в жизни и последствия, которые они приносят в жизнь самих почитателей и окружающее их пространство.
Так почему одни выбирают поклонение Сатане, другие относят себя к язычникам. А есть третьи, которые идут с Ведой (Ведание, пронизанное знаниями и опытом Предков, живущих в ладу с окружающим миром по КОНам мироздания) и Верой – Божественной Сияющей Мудростью.
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#сатанизм #язычество #веды #мудрость
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