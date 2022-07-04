В результате успешных наступательных действий российских Вооруженных Сил в Луганской Народной Республике, украинским командованием потеряно управление отступающими подразделениями 10-й горно-штурмовой, 72-й и 115-й механизированных бригад ВСУ, а также 118-й бригады территориальной обороны.

Противник несет значительные потери на всех направлениях. За прошедшие сутки высокоточным оружием ВКС России поражены пункты временной дислокации 92-й механизированной и 40-й артиллерийской бригад ВСУ в городе Харьков, где находилось около 200 украинских военнослужащих и до 19 единиц военной техники.



Вооруженными Силами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции на Украине.



Высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены семь пунктов управления, в том числе 25-й воздушно-десантной бригады в районе Северска Донецкой Народной Республики, два склада с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением в Ивано-Дарьевке и Артемовске Донецкой Народной Республики, батарея реактивных систем залпового огня «Град» в районе перезарядки, а также живая сила и военная техника ВСУ в 16-и районах.



В ходе контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России поражено четыре украинских взвода реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Тарасовка, Новая Полтавка, Ульяновка Донецкой Народной Республики.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены: два пункта управления подразделений ВСУ, три склада боеприпасов в районе Спорное Донецкой Народной Республики, а также живая сила и военная техника ВСУ в 61-м районе.



В ходе воздушного боя в районе Ясная Поляна Донецкой Народной Республики российским истребителем сбит Су-25 воздушных сил Украины.



Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах Константиновка, Авдеевка Донецкой Народной Республики, Корнауховка, Кочубеевка, Иванчуковка Харьковской области, Шевченково Запорожской области и Томина Балка Херсонской области.

Также перехвачено 11 снарядов РСЗО «Ураган» в районах населенных пунктов Сухая Каменка, Долгенькое Харьковской области, Авдеевка, Ясиноватая Донецкой Народной Республики, Попасная Луганской Народной Республики.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 230 самолетов, 134 вертолета, 1448 беспилотных летательных аппарата, 353 зенитных ракетных комплекса, 3904 танка и других боевых бронированных машин, 706 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3084 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 4002 единицы специальной военной автомобильной техники.