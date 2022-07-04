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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (04.07.2022 г.)

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В результате успешных наступательных действий российских Вооруженных Сил в Луганской Народной Республике, украинским командованием потеряно управление отступающими подразделениями 10-й горно-штурмовой, 72-й и 115-й механизированных бригад ВСУ, а также 118-й бригады территориальной обороны.

 Противник несет значительные потери на всех направлениях. За прошедшие сутки высокоточным оружием ВКС России поражены пункты временной дислокации 92-й механизированной и 40-й артиллерийской бригад ВСУ в городе Харьков, где находилось около 200 украинских военнослужащих и до 19 единиц военной техники.
 
 Вооруженными Силами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции на Украине.
 
 Высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены семь пунктов управления, в том числе 25-й воздушно-десантной бригады в районе Северска Донецкой Народной Республики, два склада с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением в Ивано-Дарьевке и Артемовске Донецкой Народной Республики, батарея реактивных систем залпового огня «Град» в районе перезарядки, а также живая сила и военная техника ВСУ в 16-и районах.
 
 В ходе контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России поражено четыре украинских взвода реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Тарасовка, Новая Полтавка, Ульяновка Донецкой Народной Республики.

 Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены: два пункта управления подразделений ВСУ, три склада боеприпасов в районе Спорное Донецкой Народной Республики, а также живая сила и военная техника ВСУ в 61-м районе.
 
 В ходе воздушного боя в районе Ясная Поляна Донецкой Народной Республики российским истребителем сбит Су-25 воздушных сил Украины.
 
 Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах Константиновка, Авдеевка Донецкой Народной Республики, Корнауховка, Кочубеевка, Иванчуковка Харьковской области, Шевченково Запорожской области и Томина Балка Херсонской области.

 Также перехвачено 11 снарядов РСЗО «Ураган» в районах населенных пунктов Сухая Каменка, Долгенькое Харьковской области, Авдеевка, Ясиноватая Донецкой Народной Республики, Попасная Луганской Народной Республики.
 
 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 230 самолетов, 134 вертолета, 1448 беспилотных летательных аппарата, 353 зенитных ракетных комплекса, 3904 танка и других боевых бронированных машин, 706 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3084 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 4002 единицы специальной военной автомобильной техники. 

Источник: https://t.me/mod_russia/17381
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 1089 831
    Ленид два часа назад

      Следует отметить, что наблюдается потеря управления некоторыми воинскими подразделения Украины. По науке войны это уже признак не просто победы ВС РФ, а полного разгрома сил жидобендеровцев. Нет им места на планете Земля!

    • 24556 20502
      марина два часа назад

        Вооруженные силы Украины в боях за Лисичанск потеряли более пяти тысяч человек, около двух тысяч убитыми, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу президенту Владимиру Путину.

        «Общие потери ВСУ составили 5469 человек, в том числе безвозвратные 2218», – передает его слова ТАСС.

        Также ВСУ потеряли 196 танков и бронированых машин, 12 самолетов, один вертолет, 65 беспилотников, шесть зенитных ракетных комплексов большой дальности, 97 ракетных систем залпового огня, 166 орудий полевой и минометной артиллерии, 216 автомобилей.

        «В Лисичанске противник бросил 39 танков и других бронированных машин, 11 орудий и минометов», – добавил министр.

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