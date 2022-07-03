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НА ЧТО СПОСОБЕН ЧЕЛОВЕК? 7 невероятных примеров того, что ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ ВСЁ

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=3XXK_0pSTzA
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 1087 829
    Ленид час назад

      Вот и проблема: как доказать самому себе,что избавиться от рака вполне возможно силой мысли, если на практике участвовал в похоронах людей, умерших от этой болячки?
      Великая сила мысли! Мысль как убивает, так и исцеляет. Помогает только вера в чудо!

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    • 2660 2580
      Виктор 15 мин. назад

        Хорошие примеры “чудес”.
        Особенно порадовался за детей которые излечились от сахарного диабета.
        ПС что огорчает, так это то что современной медицине, фарминдустрии некоторые примеры из приведённых “чудес” не выгодны.

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