Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.
Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.
Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:
Вот и проблема: как доказать самому себе,что избавиться от рака вполне возможно силой мысли, если на практике участвовал в похоронах людей, умерших от этой болячки?
Великая сила мысли! Мысль как убивает, так и исцеляет. Помогает только вера в чудо!
верь в меня, я твоя вера!
Хорошие примеры “чудес”.
Особенно порадовался за детей которые излечились от сахарного диабета.
ПС что огорчает, так это то что современной медицине, фарминдустрии некоторые примеры из приведённых “чудес” не выгодны.