Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.

Противник несет значительные потери на всех направлениях.

◽️ В районах населенных пунктов ВЕРХНЕКАМЕНКА и ЗОЛОТАРЕВКА три батальона 10-й горно-штурмовой и 72-й механизированной бригад, только за сутки боев потеряли более 50 процентов личного состава.

В районе населенного пункта АРТЕМОВСК высокоточным оружием Воздушно-космических сил нанесен удар по пункту временного размещения 1-го батальона 30-й механизированной бригады. Уничтожено до 120-ти украинских военнослужащих и около 15-ти единиц военной техники. Кроме того, ударами российской авиации поражена база временного хранения вооружения и военной техники 10-й горно-штурмовой бригады, располагавшаяся на территории тракторного завода г. ХАРЬКОВ. Уничтожены до 30-ти человек личного состава и 10 единиц бронетанковой и автомобильной техники.



Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины.

Высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены пять пунктов управления ВСУ в районах АРТЕМОВСК и ЧАСОВ ЯР Донецкой Народной Республики, ПЕРВОМАЙСКОЕ, ЗЕЛЕНЫЙ ГАЙ и БАРМАШОВО Николаевской области, три склада с боеприпасами в районах населенных пунктов ШЕВЧЕНКОВО и НОВОГРИГОРОВКА Запорожской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 32-х районах.



В рамках контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России поражено четыре взвода реактивных систем залпового огня в районах НОВОЛУГАНСКОЕ, ЖЕЛАННОЕ, БЕРДЫЧИ и ВОЗДВИЖЕНКА с которых ВСУ обстреливали населенные пункты Донецкой Народной Республики.



Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражено: 39 пунктов управления ВСУ, два склада боеприпасов в районе города НИКОЛАЕВ, а также живая сила и военная техника в 302-х районах.



Российскими средствами противовоздушной обороны сбит в воздухе самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населенного пункта ЯВКИНО Николаевской области. Также сбиты 19 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов ВОСКРЕСЕНОВКА, ГЛИНСКОЕ, ПИТОМНИК, ЖОВТНЕВОЕ, РУБЕЖНОЕ, ПЕТРОВКА Харьковской области, РАБОТИНО, НОВОДАНИЛОВКА Запорожской области, ПЕТРОВСКОЕ, ПОПАСНАЯ, КРЕМЕННАЯ Луганской Народной Республики, СНЕЖНОЕ, ВЫСОКОЕ, ЯСИНОВАТАЯ, ДОНЕЦК, МАКЕЕВКА, ДОКУЧАЕВСК, КОМСОМОЛЬСКОЕ Донецкой Народной Республики. Перехвачены четыре реактивных снаряда залпового огня в районах населенных пунктов ЯСИНОВАТАЯ, МИНЕРАЛЬНОЕ Донецкой Народной Республики и ЧЕРНОБАЕВКА Херсонской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 227 самолетов, 134 вертолета, 1430 беспилотных летательных аппаратов, 353 зенитных ракетных комплекса, 3886 танков и других боевых бронированных машин, 702 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3073 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 3954 единиц специальной военной автомобильной техники