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Новости смертной казни в ДНР

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В ДНР уточнили по поводу порядка осуществления смертной казни.

1. Казнь осужденного проводится непублично.
2. Казнь проводится для каждого приговоренного отдельно.
3. Тело казненного родственникам не выдается.
4. Тело казненного тайно захоранивается.
5. Метод приведения приговора в исполнение – расстрел.

Еще двум британским наемникам предъявлены те же обвинения, по которым 2 британских и 1 марокканского наемника уже приговорили к смертной казни. Суд состоится в ближайшее время и как ожидается, их также приговорят к смертной казни. По уже приговоренным сейчас идет рассмотрение поданных апелляций + отец марокканского наемника уже отправил прошение Путину о помиловании (в Кремле его вежливо отослали в ДНР).
 Также анонсирован суд над двумя нацистами из группировки "SS Медведи".
Они также подпадают под статью, которая предполагает применение смертной казни.

Соответственно, если указанным лицам вынесут смертные приговоры, то их уже наберется как минимум 7.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7713218.html
Метки: ДНР, наёмники, смертная казнь
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