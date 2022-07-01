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Украина в Google-трендах

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Устойчивое снижение интереса к Украине и войне на Украинах в Google-трендах.






Буча вообще практически ушла из повестки.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7711801.html
Метки: google, война на украине, Интернет, Украина
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