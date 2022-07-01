Россия: Выход из демографического пике
Демографическая ситуация в стране зависит от идеалов и ценностей во много раз больше, чем от экономики.
В своих выступлениях я часто упоминаю, что для того, чтобы оздоровить положение дел в государстве, необходимо, прежде всего, ввести правильные критерии оценки деятельности государственных ведомств и министерств. Например: настоящий момент Министерство здравоохранения ориентировано не на охрану здоровья, а на лечение болезней, т.к. основным показателем эффективности его деятельности сегодня является увеличение количества обслуженных пациентов, а не увеличение количества здоровых людей. Я рад, что очередное моё выступление на эту тему вызвало интерес главного специалиста Минздрава России по репродуктивному здоровью, доктора медицинских наук, профессора, члена-корреспондента РАН, директора Научно-исследовательского института урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина Олега Ивановича Аполихина.
17 июня 2022 года В.В. Путин в ходе послания к Федеральному собранию назвал ситуацию в сфере демографии в России чрезвычайной. В этой нашей беседе с ним Олег Иванович Аполихин проводит подробный анализ причин демографического кризиса в нашей стране, а также того, каким образом эту проблему необходимо решать.
План интервью:
1:50 Репродуктивное здоровье – главный фактор сохранения нашей страны.
7:56 О ценности и роли семьи в жизни человека.
17:05 Фармкорпорации заинтересованы в болезнях.
18:28 Аборты: их вред и причина.
20:40 Общество потребления – корень зла.
23:35 Куративная и превентивная медицина.
30:49 Из чего состоит здоровьесбережение нации?
32:00 Без здорового семени не будет хорошего племени!
37:36 О роли «коллективного отца» в современном обществе.
38:47 Мужское здоровье – в женских руках, а женское счастье – в мужских руках!
42:20 Министерства должны сотрудничать друг с другом.
44:20 О необходимости идеологии.
46:30 Причинно-следственные проблемы в системах целеполагания.
51:50 Как в царской России оценивали работу губернаторов?
53:00 О роли воспитания в становлении человека.
Олег Иванович Аполихин: главный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью, доктор медицинских наук, профессор, члена-корреспондента Российской Академии Наук, директор Научно-исследовательского института урологии и интервенционной радиологии им. Н.А.Лопаткина.
Александр Евгеньевич Усанин: Российский просветитель, писатель, общественный деятель. Все книги автора доступны на сайте: https://clc.to/NewBook
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