Роспотребнадзор снимает все ограничения, введенные на территории России из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, сообщила пресс-служба ведомства.

«В связи с продолжающимся снижением интенсивности эпидпроцесса Роспотребнадзор приостанавливает действие ранее введенных ограничений, в том числе масочного режима, запрета на работу общепита в ночное время и ряда других мер. При ухудшении обстановки по COVID-19 действие ограничительных мероприятий может быть возобновлено», – говорится в сообщении.

Там отметили, что в течение последних четырех месяцев в РФ отмечают «устойчивое снижение интенсивности эпидемического процесса по COVID-19». Так, недельный показатель заболеваемости снизился более чем в 64 раза – с максимального 907,6 в середине февраля до текущего 14,06 и находится на минимальных значениях с начала пандемии. Динамика значений коэффициента распространения инфекции и среднесуточного прироста новых случаев также говорит о падении интенсивности эпидпроцесса, указали в пресс-службе.

В Роспотребнадзоре также сообщили что почти все подтвержденные случаи коронавируса в РФ протекают либо в легкой форме, либо бессимптомно. «Устойчивое снижение заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах. Практически все подтвержденные случаи заболевания (93%) протекают в легкой форме (в виде острого респираторного заболевания) или бессимптомно», – говорится в сообщении.

Вместе с тем динамика эпидемического процесса по COVID-19 в России согласуется с общемировыми тенденциями. В Роспотребнадзоре напомнили, что с учетом значимого снижения заболеваемости и особенностей циркуляции омикрон-штамма «с 1 марта были минимизированы ограничительные мероприятия для различных отраслей экономики, отменен ряд противоэпидемических мер в образовательных организациях и других объектах социальной инфраструктуры для детей и молодежи».

Научно обоснованную отмену ограничений проводили «поэтапно, дифференцированно, с учетом динамики изменения эпидситуации», и это не привело к негативным изменениям в тенденциях эпидпроцесса в РФ, подчеркнули в Роспотребнадзоре. По оценкам экспертов научных организаций ведомства, «значительный подъем заболеваемости, вызванный вариантом “омикрон”, в летние месяцы маловероятен».

Одновременно в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой «сохраняются противоэпидемические меры по своевременному выявлению заболевших и мероприятия, обеспечивающие мониторинг за эпидемическим процессом». Ситуация остается на строгом контроле ведомства.

В январе 2020 года в России был создан оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории страны. Его возглавила вице-премьер Татьяна Голикова. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф. Из-за угрозы распространения заболевания главы субъектов РФ решили ввести режим повышенной готовности. Такими образом, к концу марта 2020 года он был установлен во всех 85 регионах страны. На сегодняшний день соответствующий режим отменен в некоторых регионах.



По материалам ТАСС, РИА Новости, Газеты.ру



