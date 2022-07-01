Главная » Здоровье

Роспотребнадзор снимает все антиковидные ограничения

10 0
Использованные источники: tass.ru, ria.ru
Роспотребнадзор снимает все антиковидные ограничения

Роспотребнадзор снимает все ограничения, введенные на территории России из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, сообщила пресс-служба ведомства.

«В связи с продолжающимся снижением интенсивности эпидпроцесса Роспотребнадзор приостанавливает действие ранее введенных ограничений, в том числе масочного режима, запрета на работу общепита в ночное время и ряда других мер. При ухудшении обстановки по COVID-19 действие ограничительных мероприятий может быть возобновлено», – говорится в сообщении.

Там отметили, что в течение последних четырех месяцев в РФ отмечают «устойчивое снижение интенсивности эпидемического процесса по COVID-19». Так, недельный показатель заболеваемости снизился более чем в 64 раза – с максимального 907,6 в середине февраля до текущего 14,06 и находится на минимальных значениях с начала пандемии. Динамика значений коэффициента распространения инфекции и среднесуточного прироста новых случаев также говорит о падении интенсивности эпидпроцесса, указали в пресс-службе.

В Роспотребнадзоре также сообщили что почти все подтвержденные случаи коронавируса в РФ протекают либо в легкой форме, либо бессимптомно. «Устойчивое снижение заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах. Практически все подтвержденные случаи заболевания (93%) протекают в легкой форме (в виде острого респираторного заболевания) или бессимптомно», – говорится в сообщении.

Вместе с тем динамика эпидемического процесса по COVID-19 в России согласуется с общемировыми тенденциями. В Роспотребнадзоре напомнили, что с учетом значимого снижения заболеваемости и особенностей циркуляции омикрон-штамма «с 1 марта были минимизированы ограничительные мероприятия для различных отраслей экономики, отменен ряд противоэпидемических мер в образовательных организациях и других объектах социальной инфраструктуры для детей и молодежи».

Научно обоснованную отмену ограничений проводили «поэтапно, дифференцированно, с учетом динамики изменения эпидситуации», и это не привело к негативным изменениям в тенденциях эпидпроцесса в РФ, подчеркнули в Роспотребнадзоре. По оценкам экспертов научных организаций ведомства, «значительный подъем заболеваемости, вызванный вариантом “омикрон”, в летние месяцы маловероятен».

Одновременно в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой «сохраняются противоэпидемические меры по своевременному выявлению заболевших и мероприятия, обеспечивающие мониторинг за эпидемическим процессом». Ситуация остается на строгом контроле ведомства.

В январе 2020 года в России был создан оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории страны. Его возглавила вице-премьер Татьяна Голикова. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф. Из-за угрозы распространения заболевания главы субъектов РФ решили ввести режим повышенной готовности. Такими образом, к концу марта 2020 года он был установлен во всех 85 регионах страны. На сегодняшний день соответствующий режим отменен в некоторых регионах.

По материалам ТАСС, РИА Новости, Газеты.ру



Источник: http://stoletie.ru/lenta/rospotrebnadzor_snimajet_antikovidnyje_ogranichenija_v_rossii_810.htm
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
2010 Америка готовит удар … по России?
Трангенератор магнитного поля Андрея Мельниченко.
Целебные свойства петрушки, которую жиды в России отнесли к наркотикам
Русский марш в Пятигорске! Беспредел полицаев!
Путинское ФСБ снова взялось за старое!

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru