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Дореволюционная орфография за один урок

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— Как научиться писать в дореформенной орфографии?
— Как читаются и как употребляются буквы Ѣ, І, Ѳ, Ѵ?
— Какие смысловые оттенки можно передавать через традиционное русское правописание, но нельзя через реформированное в 1917–1918 гг.?
— Кто пишет в «дореформенке» сейчас и где в ней можно найти собеседников?
— Где легко найти дореволюционные издания книг?
Это и многое другое вы узнаете из сегодняшнего ролика!

Содержание:
00:00 Вступление
01:29 Буквы
02:32 Правила использования букв І, Ѳ, Ѵ
05:14 Важное объявление и реклама
08:30 Правила использования Ѣ
09:43 Другие правила
15:55 Где проверить правильность написаний?
17:02 Клавиатура
17:17 Где практиковать письмо?
19:00 Заключение, список патронов

Ссылки:
· список слов с Ѣ, Ѳ, Ѵ — http://chtenye.org/dorev-list.html
· словарь-справочник — http://www.dorev.ru
· конвертер — http://slavenica.com
· сайт Ленинки — https://www.rsl.ru
· раскладки клавиатур — http://chtenye.org/dorev-keyboard.html
· мои контакты — http://chtenye.org/contacts.html
· плейлист «История русской орфографии» — https://youtube.com/playlist?list=PL_…
· тг-чат «Довольство россійскаго слова» — https://t.me/pre1917russian
· тг-чат «Русская школа»: чтобы туда попасть, напишите сначала мне — @MikitkoSynAlexeev . Общение строго в дореформенке.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=29CtYwiqVg0
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