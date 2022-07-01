— Как научиться писать в дореформенной орфографии?

— Как читаются и как употребляются буквы Ѣ, І, Ѳ, Ѵ?

— Какие смысловые оттенки можно передавать через традиционное русское правописание, но нельзя через реформированное в 1917–1918 гг.?

— Кто пишет в «дореформенке» сейчас и где в ней можно найти собеседников?

— Где легко найти дореволюционные издания книг?

Это и многое другое вы узнаете из сегодняшнего ролика!

Содержание:

00:00 Вступление

01:29 Буквы

02:32 Правила использования букв І, Ѳ, Ѵ

05:14 Важное объявление и реклама

08:30 Правила использования Ѣ

09:43 Другие правила

15:55 Где проверить правильность написаний?

17:02 Клавиатура

17:17 Где практиковать письмо?

19:00 Заключение, список патронов

Ссылки:

· список слов с Ѣ, Ѳ, Ѵ — http://chtenye.org/dorev-list.html

· словарь-справочник — http://www.dorev.ru

· конвертер — http://slavenica.com

· сайт Ленинки — https://www.rsl.ru

· раскладки клавиатур — http://chtenye.org/dorev-keyboard.html

· мои контакты — http://chtenye.org/contacts.html

· плейлист «История русской орфографии» — https://youtube.com/playlist?list=PL_…

· тг-чат «Довольство россійскаго слова» — https://t.me/pre1917russian

· тг-чат «Русская школа»: чтобы туда попасть, напишите сначала мне — @MikitkoSynAlexeev . Общение строго в дореформенке.

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