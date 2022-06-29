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Ужесточается закон о публикациях фейков о ВС РФ в СМИ

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Ужесточается закон о публикациях фейков в СМИ. Теперь при первом же эпизоде СМИ будут закрывать сразу на 3 месяца.

За публикацию фейков российским СМИ грозит приостановка деятельности

Соответствующую поправку депутаты Госдумы приняли сегодня, сообщает ТАСС. В случае первой публикации недостоверной информации СМИ грозит приостановка работы на три месяца.

Парламентарии отмечают, что эта мера будет применяться в том случае, если СМИ опубликуют ложную информацию по событиям, имеющим общественную значимость, и тем самым создадут угрозу для жизни и здоровья граждан, спровоцируют массовые беспорядки или другие тяжкие последствия для государства и общества.

Приостановка деятельности грозит изданиям и интернет-изданиям в том случае, если они попытаются дискредитировать Вооруженные силы РФ, оскорбить государство и его символы, органы государственной власти, человеческое достоинство.

https://t.me/boris_rozhin/55546 – цинк

В общем, будьте осторожны в публикациях, формулировки закона там очень расплывчатые, так что подтянуть могут за многое.
У меня кстати недавнюю запись в ЖЖ про высер Латыниной про "ловушку в Северодонецке" ЖЖ заморозил по требованию. Оказывается даже если такое публикуешь с целью высмеивания и глума, то это тоже нарушение.

С другой стороны, вполне понятно, что во время войны военная цензура так или иначе неизбежна. У нас она пока по весьма лайтовому варианту. идет.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7708439.html
Метки: право, СМИ, цензура
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 15291 14211
    KT 30 мин. назад

      Ну наконец-то,таки дождались!
      Состоялся обмен пленными с Украиной 144 на 144-это конечно не фейк,а то что среди обмененных часть “азовцев”по всей видимости фейк,раз об этом никто не пишет.
      О! Уже таки написали,не прошло и часа.
      Ждёмс версий.

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