Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (29.06.2022 г.)
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.
Противник несёт значительные потери.
◽️ В ходе наступательных действий в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, большие потери нанесены 10-й горно-штурмовой бригаде ВСУ. По словам пленных военнослужащих данной бригады, 108-й батальон разгромлен полностью. Из 350 человек этого подразделении осталось только 30 военнослужащих.
◽️ В действующих на Лисичанском направлении подразделениях 115-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, критическая ситуация с продовольствием. Из-за голода фиксируются многочисленные случаи оставления позиций и дезертирства военнослужащих.
◽️ В районе населенного пункта Питомник Харьковской области в результате удара российской артиллерии уничтожены до ста боевиков нацистского формирования «Кракен» и около 10-ти единиц боевой техники. Командование боевиков приняло решение оставить позиции и отвести остатки подразделения в город Харьков.
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины.
Высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены четыре пункта управления, в том числе батальонов территориальной обороны «Харьков-1» и «Харьков-2» в районе Харькова и база подготовки иностранных наёмников в районе города Николаев.Также поражены: живая сила и военная техника ВСУ в 32-х районах, база ремонта техники ВСУ в районе Лисичанска, восемь складов боеприпасов и вооружения в районах Шевченково Херсонской области, Спорное ДНР, Николаев и Очаково Николаевской области, а также база горючего в районе Кульбакино Николаевской области.
В рамках контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России поражено два украинских взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районах Калинов, Александрово-Калиновск, а также два артиллерийских взвода в районе Авдеевка, обстреливавших населенные пункты ДНР.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено: 39 пунктов управления, шесть складов с боеприпасами, артиллерийские и минометные подразделения в 68-и районах, в том числе подразделение самоходных артиллерийских установок «Цезарь» французского производства на острове Кубанский, а также живая сила и военная техника в 216-и районах.
Оперативно-тактической авиацией ВКС России в районе Баштанки Николаевской области сбит в воздухе самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Кроме того, в районе Троицкое Одесской области на огневой позиции уничтожена самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1».
Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты два самолета Су-25 в районе Курулька Харьковской области, Квитневое Херсонской области и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в районе Архангельское Николаевской области. Также сбиты девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Веселое, Ильичевка, Шестаково, Питомник, Липцы, Терновая, Сулиновка Харьковской области, Томина Балка Херсонской области, Стаханов и Кантемировка Донецкой Народной Республики. Кроме того, перехвачено семь украинских баллистических ракет «Точка-У» в районах Пески-Радьковские, Капитоловка, Червоный Оскол Харьковской области, Тягинка, Новокондаково Херсонской области и восемь реактивных снарядов системы залпового огня в районах Каменка, Бражковка Харьковской области, Крымки, Новоселовка, Яровая Донецкой Народной Республики и над островом Змеиный.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 221 самолет, 134 вертолета, 1391 беспилотный летательный аппарат, 351 зенитный ракетный комплекс,
3853 танка и других боевых бронированных машин, 692 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3052 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 3907 единиц специальной военной автомобильной техники.
Наступление сил Света продолжается!
Россия ведёт войну не с народом Украины. Нам противостоит объединенный фронт сил Тьмы. Если их не победить, то власть перейдет к Новому Мировому Порядку от Сатаны. А это значит – всеобщая цифровизацию, цифровой концлагерь, рабство под властью Искусственного Интеллекта от Люцифера. Жизнь заменяется технологиями.
В поэме о Василии Теркине есть строки:
“..бой ведёт не ради славы,
Ради жизни на Земле!”
Именно ради Жизни наши воины ведут бой с жидобендеровцами и побеждают!
Посол ЛНР в Москве Мирошник вчера заявлял что из всей группировки ВСУ под Лисичанском осталась 1/*3,а 2/3 остались лежать ,а это около 1000 душ..Вот за что они перестали жить .За кого -почему эти вопросы не задают себе жены и матери этих солдат.За дядю Сэма в Латвии и Польше,которые как гиены собрались сегодня ,чтобы увеличить армию нато от 40 до 300000.А Бельгия заявила Зели -конец войне -только военным путем -т.е. им мало 100000мертвыХ?Я вот думаю ,как этот Спрут раковый(жидосаксомассонский проник в мозг украинцев и помутил сознание до самоистребления и убийства братьев своих,если они против США..Как отделить это Спрута ,вьквшегося в мозг и сохранить жизнь людей.Ну это же невозможно.Только сцепив зубы и военным путем.Возможно было иначе??Игореша с Женечкоцй и всякими Серыми знаю и молчат ,как это было возможным освободиться от Спрута.Ведь Они свои планы не скрывали -расчленить Россию и подчинить мелкие огрызки -потому и Куйвашев в Екатеринбурге защищает даже сегодня Эльцин центр и да теперь похоже баз НАТО в Очаково,Харькове не будет??