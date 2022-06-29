Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.

Противник несёт значительные потери.

◽️ В ходе наступательных действий в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, большие потери нанесены 10-й горно-штурмовой бригаде ВСУ. По словам пленных военнослужащих данной бригады, 108-й батальон разгромлен полностью. Из 350 человек этого подразделении осталось только 30 военнослужащих.

◽️ В действующих на Лисичанском направлении подразделениях 115-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, критическая ситуация с продовольствием. Из-за голода фиксируются многочисленные случаи оставления позиций и дезертирства военнослужащих.

◽️ В районе населенного пункта Питомник Харьковской области в результате удара российской артиллерии уничтожены до ста боевиков нацистского формирования «Кракен» и около 10-ти единиц боевой техники. Командование боевиков приняло решение оставить позиции и отвести остатки подразделения в город Харьков.



Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины.

Высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены четыре пункта управления, в том числе батальонов территориальной обороны «Харьков-1» и «Харьков-2» в районе Харькова и база подготовки иностранных наёмников в районе города Николаев.Также поражены: живая сила и военная техника ВСУ в 32-х районах, база ремонта техники ВСУ в районе Лисичанска, восемь складов боеприпасов и вооружения в районах Шевченково Херсонской области, Спорное ДНР, Николаев и Очаково Николаевской области, а также база горючего в районе Кульбакино Николаевской области.

В рамках контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России поражено два украинских взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районах Калинов, Александрово-Калиновск, а также два артиллерийских взвода в районе Авдеевка, обстреливавших населенные пункты ДНР.



Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено: 39 пунктов управления, шесть складов с боеприпасами, артиллерийские и минометные подразделения в 68-и районах, в том числе подразделение самоходных артиллерийских установок «Цезарь» французского производства на острове Кубанский, а также живая сила и военная техника в 216-и районах.

Оперативно-тактической авиацией ВКС России в районе Баштанки Николаевской области сбит в воздухе самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Кроме того, в районе Троицкое Одесской области на огневой позиции уничтожена самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1».



Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты два самолета Су-25 в районе Курулька Харьковской области, Квитневое Херсонской области и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в районе Архангельское Николаевской области. Также сбиты девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Веселое, Ильичевка, Шестаково, Питомник, Липцы, Терновая, Сулиновка Харьковской области, Томина Балка Херсонской области, Стаханов и Кантемировка Донецкой Народной Республики. Кроме того, перехвачено семь украинских баллистических ракет «Точка-У» в районах Пески-Радьковские, Капитоловка, Червоный Оскол Харьковской области, Тягинка, Новокондаково Херсонской области и восемь реактивных снарядов системы залпового огня в районах Каменка, Бражковка Харьковской области, Крымки, Новоселовка, Яровая Донецкой Народной Республики и над островом Змеиный.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 221 самолет, 134 вертолета, 1391 беспилотный летательный аппарат, 351 зенитный ракетный комплекс,

3853 танка и других боевых бронированных машин, 692 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3052 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 3907 единиц специальной военной автомобильной техники.