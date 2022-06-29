Главная » Видео, Политика, События

Радио Аврора 29.06.2022

2 0

Либеральная экономика гробит страну

Здравствуйте, уважаемые зрители. В эфире информационного агентства «Аврора» шеф-редактор Михаил Кокорев и мой сегодняшний гость Анатолий Александрович Вассерман — публицист, депутат фракции «Справедливая Россия за правду» в Государственной Думе. Здравствуйте, Анатолий Александрович.

Здравствуйте.

Анатолий Александрович, давайте прямо к горячей повестке. Позавчера начался саммит G7, где лидеры семи крупных, как они считают, государств собирались и даже посмеялись про Владимира Путина, на тему того нужно ли им снимать пиджаки и ходить с голым торсом, чтобы быть круче, чем он. Видимо у G7, это как раз основная проблема сегодня. Так вот, туда приехали представители из Индии, из ЮАР это государства входящие в нашу пятёрочку БРИКС. Как вы смотрите на то, что страны семёрки пытаются подтянуть к себе страны из БРИКСА? Мне кажется для того, чтобы развалить эту коалицию, которая частично экономически и политически уже ввязалась в конфронтацию со странами НАТО.

Я думаю, что выбраны именно эти две страны, потому что они когда-то входили в Британскую империю, а сейчас всё ещё числятся членами Британского содружества нации. Ну, у этого содружества нет каких-то чётких правил, чёткого устава, но именно это и позволяет надеяться на какие-то манёвры. И мне кажется, что эта надежда вряд ли оправдается, именно потому, что эти страны входили в Британскую империю и слишком хорошо помнят, какого им в те времена было. А было мягко говоря — очень, не очень. Правда, надо сказать, что Индия, как единое государство сформировалось в значительной степени благодаря Британской империи. До того, это было настолько рыхлое образование, что собственно разные индийские государства друг друга завоевали для Британии и с подачи Британии. Но как бы то ни было, Британия их эксплуатировала совершенно зверски. Поэтому я думаю, что сейчас они с удовольствием воспользуются возможностью показать былым хозяевам большой кукиш. Хотя, конечно это будет сделано вежливо и изящно, ибо всё таки пока рынок англо-саксонский крупнейший в мире рынок с более-менее однородными требованиями…

Источник: https://vassermans.ru/avrora/radio-avrora-29-06-2022/
Метки: аврора, брикс, нато, последние выпуски
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Радио Аврора 16.11.2021
Радио Аврора 08.10.2020
Радио “Аврора” 01.12.2019
Радио Аврора 30.06.2020
Радио Аврора 14.10.2020

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru