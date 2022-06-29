Радио Аврора 29.06.2022
Здравствуйте, уважаемые зрители. В эфире информационного агентства «Аврора» шеф-редактор Михаил Кокорев и мой сегодняшний гость Анатолий Александрович Вассерман — публицист, депутат фракции «Справедливая Россия за правду» в Государственной Думе. Здравствуйте, Анатолий Александрович.
Здравствуйте.
Анатолий Александрович, давайте прямо к горячей повестке. Позавчера начался саммит G7, где лидеры семи крупных, как они считают, государств собирались и даже посмеялись про Владимира Путина, на тему того нужно ли им снимать пиджаки и ходить с голым торсом, чтобы быть круче, чем он. Видимо у G7, это как раз основная проблема сегодня. Так вот, туда приехали представители из Индии, из ЮАР это государства входящие в нашу пятёрочку БРИКС. Как вы смотрите на то, что страны семёрки пытаются подтянуть к себе страны из БРИКСА? Мне кажется для того, чтобы развалить эту коалицию, которая частично экономически и политически уже ввязалась в конфронтацию со странами НАТО.
Я думаю, что выбраны именно эти две страны, потому что они когда-то входили в Британскую империю, а сейчас всё ещё числятся членами Британского содружества нации. Ну, у этого содружества нет каких-то чётких правил, чёткого устава, но именно это и позволяет надеяться на какие-то манёвры. И мне кажется, что эта надежда вряд ли оправдается, именно потому, что эти страны входили в Британскую империю и слишком хорошо помнят, какого им в те времена было. А было мягко говоря — очень, не очень. Правда, надо сказать, что Индия, как единое государство сформировалось в значительной степени благодаря Британской империи. До того, это было настолько рыхлое образование, что собственно разные индийские государства друг друга завоевали для Британии и с подачи Британии. Но как бы то ни было, Британия их эксплуатировала совершенно зверски. Поэтому я думаю, что сейчас они с удовольствием воспользуются возможностью показать былым хозяевам большой кукиш. Хотя, конечно это будет сделано вежливо и изящно, ибо всё таки пока рынок англо-саксонский крупнейший в мире рынок с более-менее однородными требованиями…