Мировой эфир существует, но в угоду интересам преступной клики от него было отлучено всё человечество, целенаправленно и методично, вплоть до неприкрытого насилия и большой крови. Мир разрушен до основания и настало время формулировать научные тезисы, направленные на восстановление утраченной им целостности. Сегодня, как никогда, актуален запрос на экологически чистую энергию, но декларации «зелёной энергетики», ввиду направленной на уменьшение количества жителей Земли политики глобализма, воспринимать всерьёз невозможно.

Обнаружив фальсификацию Периодической системы, я пришла к выводу, что на изучение Мирового эфира ещё в конце 19 – начале 20 века наложено негласное вето, и с того времени человечество идёт ложным путём. Фундаментальная наука увлеклась несуществующими частицами, и работа на этом поприще теперь больше сводится к вымученной логике на основе цитирования трудов, написанных за последние сто лет, а в стенах академий уже давно нет условий для возникновения новых идей. Официальная наука пришла к абсолютному тупику, так, что даже ввиду сектантского характера, её впору отнести к религиозному течению. Даже того не замечая, её методы восприняла и, так называемая, альтернативная наука. А ничего другого невозможно было ожидать, когда попиралось самое для учёного святое – Истина.

Знание канонов архитектуры на сегодня полностью утрачено, потому мне приходится начинать с чистого листа. Не имея возможности опереться на трактаты и ввиду отсутствия доступа к архивам на тему, категорически игнорируемую научным сообществом, я была вынуждена действовать в одиночку и разворачивать логику от самого начала – элемента Мирового эфира.

Человечество должно влиться во Вселенский собор, стать ветвью Вселенского фрактала . Только так оно обеспечит себе защиту и не просто выживет, а совершит стремительную Эволюцию.



Энергия будущего – это энергия Мирового эфира, а она требует правдивости, а не заигрывания с международными преступниками. Она затрагивает иерархию, критичность ситуации именно в этом!



Энергетика должна обеспечивать Миру здоровую будущность, потому у человечества нет другого выбора, кроме как стремиться к укладу в резонансе с космосом.

Светлый мир обретается созиданием, а не в войне, это побуждает человечество обратиться к Создателю, считающемуся также Великим Архитектором. Стране и миру нужны кадры владеющие методом канонического проектирования.



Хотя звучит непривычно, однако задача восстановления безопасности Мира, самовосстановления Землёй своих ресурсов и в целом выживания по-другому не решается. Спасительницей Земли призвана стать Архитектура – одновременно: Принцип, Иерархия, Энергия, Здание и Пространство.



Её многоликость должен отразить Проект Создателя – Светоносный Покров – Цель и Смысл жизни воплощаемого на Земле человечества, отступление от которого равносильно отказу от эволюции.

Энергия, иерархия и архитектура – это всё аспекты целостного комплекса мер по спасению Земли.

Архитектура по Замыслу Создателя должна быть продолжением живой природы, энергетическим мостом в небо и космос, проводником и генератором энергии Мирового эфира.



Другой она не имела права быть никогда! Но современное человечество не осознаёт экзистенциального значения архитектуры и её каноном пренебрегает. Причина этого состоит в непонимании им природы эволюции человека и его связи с Высшим Разумом.



А только через видение Эволюции приходит понимание фундаментальной роли архитектуры не только на Земле, а вообще Вселенной. Разумное общество обязано иметь Вертикаль, и это не Пирамида!

Вертикаль пролегает через ось поляризующую гравитацию и левитацию, она возносится столпом, обеспечивающим классическое равновесие – абсолютный баланс Природы. Хоть это и удивляет, но её осмысление берёт начало от Периодического закона химических элементов, в конце 19 века звучавшего совершенно иначе.



Тогда ещё не возникало никаких сомнений и в существовании Мирового эфира, и в левитации наравне с гравитацией. Без вертикали нет устойчивости, и это не формальный перпендикуляр к горизонтали, а иерархия отношений частей Здания (любой целостной системы) к Целому и Целого к Частям.



Любому дипломированному архитектору она известна, как тектоника, но из-за отсутствия адекватных представлений о левитации и энергетике Земли, совсем не понятая.

Вертикаль представляет собой энергетическое русло Природы.



Для связанности Пространства совершенно недостаточно формального размещения градостроительных объектов в угоду конъюнктуре рынка. Необходим особый, научно обоснованный, т.е. безошибочный принцип, позволяющий быть уверенным, что объект будет проводить энергию и обеспечивать жизнедеятельность человека без всяких вспомогательных систем.



Канонически выверенный архитектурный объект (здание, город, Покров) способен добывать электроэнергию и воду непосредственно из Эфира и Земли. Классическая архитектура не прихоть вовсе, а Технология Создателя, совершеннее которой во Вселенной не существует.

Архитектура по Канону станет основой мировоззрения в уже наступившей Новой Золотой эре, т.к. только она сможет определить стратегию развития государств, поставить перед народами и мировым научным сообществом цели и задачи, и только через неё проявит себя культура.

Вопрос проектирования по Канону, отнюдь, не вопрос простого выживания. Он несравнимо масштабнее любых представлений человека об Эволюции, ибо вообще об инкарнации души и Высшем Созидании.

Человек энергетически непосредственно связан с космосом, о чём упрямо свидетельствует строение его выверенного по «правилу золотого сочения» тела. Здесь дипломированный архитектор поспешит возразить, мол, не «с о чения», а «с е чения», о чём ему известно из множества учебников по архитектуре.



Только это понятие в числе многих и многих подверглось извращению, чтобы увести науку от Эфира. А в Древнем мире на глобусе отмечались точки с о чения, их ещё назвали соковыми местами, которыми отмечали пункты строительства элементов Покрова – регулярных матричных городов.



Сочение Земли – это излияние из неё энергии, которую необходимо умело направлять в небо. Земля, как элемент космического обращения (коловорота), по замыслу Создателя может и должна иметь светящуюся атмосферу.



И только в этом случае человечество выживет, сохранится и продолжит движение по пути Эволюции, на котором давно застряло.

Энергия Мирового эфира, увы, пока остаётся вне сферы изучения официальной науки, хотя и имеющей представление о спектрах химических элементов, но использующей это знание поверхностно.



Её слабая, и надо сказать, умышленная позиция привела к полной дезориентации в вопросах энергетики человека, та её совершенно игнорирует. Между тем энергетический статус человека есть наивысший из всех возможных на Земле: человек является проводником Высшего Разума.



Система же предпочитает использовать его исключительно для своей выгоды, не по назначению, разбирая человека на отдельные функции, ему от природы не свойственные.

Мысль, сознание, разум – это всё формализованная энергия излучаемая человеком. Ведь давно известно, что он отражает в себе Вселенную! А какая Вселенная, без энергии? Потому, умная архитектурная среда – это та, что связывает человечество с Создателем, а не с центральным компьютером страдающего паранойей глобалиста.

Человек забыл о своём предначертании, не видит в своей жизни смысла большего, чем примитивное потребление. Настало время напомнить ему, что Космос, Мировой эфир и Создатель – тождества.



Он не должен выбирать между религией и наукой. Ему лишь нужно собрать все свои мысли в единой точке, сфокусировать их, чтобы увидеть во всём энергию и порядок её обращения - Закон Мироздания, который и есть Канон, должный определять бытие человека всецело, безусловно.

Пирамида (система мировой власти, глобализм) – это модель управления оторванная, от реальности космоса.



Сегодня она претендует на полное обладание всеми духовными и физическими ресурсами человека и уже открыто продвигает идею общемирового цифрового террора. Человек итак был изолирован от неба, вырван из Вселенского собора и поставлен в условия «эволюции» по Дарвину!



Теперь же Пирамида хочет его смерти. Но без духовной связи с Горним Пространством (космосом) она – Ничто и дни её сочтены.



А Небытие – это отсутствие не только в материи, но и в духе, коему предшествует долгий и болезненный распад всех структурных энергетических оболочек и череда инкарнаций в мирах, где правит Тьма. И это самое страшное, что только может произойти с человеком.

II. Периодический закон – Закон Мироздания.

В основе архитектурного проектирования по канону лежит восстановленный после фальсификации начала 19 века «Периодический закон химических элементов». Развёрнутый анализ и его новая трактовка изложены мною статье «Место частицы эфира в Периодической системе химических элементов» (2016 г.) (Приложение 1).



С момента её написания количество аргументов в пользу сделанных в ней выводов только множилось.



Удивительно также то, что они оказались созвучны Ведам ариев и славян. Вначале мне это показалось неожиданным, однако позже, по мере углубления в знание об эфире и в связи с сохранившимися фотоматериалами об исчезнувшей и ещё недавно существовавшей цивилизации, более не удивляло.



Слом навязанных стереотипов о структуре атомов и их системе полностью изменяет представления о Вселенной и открывает путь к познанию силы космоса, которую человечество сегодня никак не использует.

Химический элемент – основа мироздания, но в отношении него была совершена роковая подмена, которая завела науку, а с нею современную цивилизацию в тупик.



Система элементов – самодостаточный комплекс, это означает, что и материя, и энергия материализации находятся внутри него, а не вовне.



У радетельного исследователя эфира неминуемо возникает понимание, что Система непременно должна отражать границу перехода материи в энергию, и что причина этой трансформации заложена в каком-то общем, едином для всего, законе. Д.И. Менделеев искал в Периодической системе фактор целостности, фактор природного равновесия и совершенства.



Ему было очевидно, что она должна отражать закон мироздания, т.к. исходя из логики материализации, атомы возникают из тончайшей материи эфира и в нём рассеиваются. Ведь любому очевидно, что простая классификация по столбцам и строкам – это ещё не закон!

Естественно, что в том виде, какой мы знаем «Систему элементов» со школы, она не отвечает ни на один вопрос, который в русле освоения возобновляемой энергии эфира ставило перед собой научное сообщество ещё в позапрошлом веке.



Поправ истину однажды, официальная наука теперь вынуждена необоснованно и упрямо оставаться на позициях «космического вакуума», отказывая себе даже в элементарной логике: вакуум с огромной силой стремится к заполнению !



И если бы он был объективной реальностью, пространство имело бы вид бесформенной массы с отсутствием в ней и вне её всякого движения.



Но в рамках «вакуумной теории», данный парадокс не только не находит объяснения, а даже не принимается в расчёт. В результате, «вакуум» стал основой множества различных и конкурирующих на право лидерства теорий, всё дальше и дальше уводящих науку от реальности.



В их число вошли такие общеизвестные, как: теория вероятности, чёрных дыр, бозонов, искажённых и параллельных пространств и времён, космической виртуальности (компьютерной реальности), и прочих многих небылиц и невероятностей.

Вместо конкретизации и систематизации знания, наука ныне предпочитает бесконечные дискуссии, и вовсе не ставит цель поиска истины, а просто обеспечивает себе поприще общественного признания «достижений» в интеллектуальных баталиях ради финансирования и грандов.



Науки, как официальной сферы знания, которой можно было бы гордиться, и она вообще несла бы пользу Земле, уже не существует, что ни в коей мере, не относится к независимым исследователям, испытывающим настоящее чувство ответственности и никогда не отступавшим от принципа правдивости.



Но за псевдонаучными баталиями уже маячит угроза исчезновения жизни на Земле, а спасение состоит только в решительном отказе от всех заблуждений, щедро проплачиваемых глобалистами.



Знание не может быть альтернативным, ведь наука – не религия, её единственной целью может быть только ИСТИНА!

Сегодня, как никогда, существует общественный запрос на экологически чистый источник энергии, а таковым может быть только Мировой эфир.



Пришла пора прозреть! И в первую очередь, официально на законодательном уровне должен быть реабилитирован «Периодический закон». Это и станет точкой отсчёта и новым направлением развития науки и страны, от которых ни при каких условиях категорически нельзя будет отступать.

Здесь будет уместным процитировать Д.И. Менделеева в связи с этим сказавшего: «Задачу тяготения и задачи всей энергетики нельзя представить реально решёнными без реального понимания эфира, как мировой среды, передающей энергию на расстояния.



Реального же понимания эфира нельзя достичь, игнорируя его химизм и не считая его элементарным веществом; элементарные же вещества ныне немыслимы без подчинения их периодической законности».

В каждом слове этого высказывания железобетонный аргумент в пользу самого авторитетного – Периодического закона.



Таким образом, Менделеев призывал науку к правдивости, принципу неотступности от закона материализации, неопровержимого, доказавшего свою абсолютную состоятельность и признанного мировым научным сообществом.



Но антинаучная химера, состоящая на службе глобализма, умудрилась найти в нём для себя лазейку и без малого больше века оставаться там незаметной, искажая мысль на корню.

Тенденции распада науки и общества не имеют оснований для оптимизма, абсолютно необоснованно испытываемого элитами, декларирующими идею «зелёной энергетики». Все разговоры о ней – это лишь способ прикрыть неблаговидные цели, продвигаемые глобальной элитой.



По характеру принимаемых на самых высоких уровнях государства решений видно, что «зелёная энергетика» – это жалкая иллюзия и наглый обман.



Тема чистой энергии неподъёмна для «науки» не ставящей перед собой задачу постижения Закона Мироздания, без которого невозможно понять происхождение материи и энергии.



Потому здесь просто невозможно избежать непрерывного лукавства и постоянного увиливания от прямых вопросов к научному сообществу, что в общем доказала политика дутой «борьбы с пандемией коронавируса». Наука ответственна за выживание человека и общества, она категорически не имеет права лгать, а если таковое происходит, то ситуация должна регулироваться уголовным правом.

Советская наука, несмотря на прорыв инженерно-технической мысли, к несчастью тоже предпочла «теорию вакуума», к которой у неё хотя и были вопросы, но будто не критические. Но этой малой неточности оказалось достаточно, чтобы представлять угрозу распада СССР, таившейся в ложной картине мира.



Советский Союз подвела его идеология материализма, исключавшая высшую энергетическую связанность.



Конечность и социализма, и капитализма предопределена изначально ошибкой мировидения, зацикленного на материализме и игнорирующего существование мира энергий.



Потому, в целях восстановления утраченного статуса мы просто обязаны вернуться к началу начал знания о материи и энергии – целостной Периодической системе элементов, которая без светообразующей левитирующей группы хоть и устраивала научное сообщество для решения тактических задач, подвела на уровне долгосрочной стратегии.

Законов мироздания не может быть много, он один единственный и не настолько тяжёл для осмысления, чтобы его можно было бесконечно игнорировать.



Д.И. Менделеев таковым считал именно Периодический закон, призывая в статье «Попытка химического понимания Мирового эфира» (1905г.) к «химическому миросозерцанию». Эту статью следует считать интуитивным прозрением и даже обращением к славяно-арийским Ведам, сохранившим знание о космической силе коловорота.



Как основоположник доказательной химии, Менделеев призывал видеть в межпланетных и звёздных связях химические, т.е. валентные. И хотя учёный не успел довести до абсолютной завершённости свою Систему, указал безошибочный путь рассуждений.



Интуитивное понимание и чёткую формулировку могут разделять многие годы работы. Их просто не хватило учёному, пребывавшему уже в весьма преклонном возрасте, о чём он, давая посыл своим последователям, сам писал.



Но увлечение следующих поколений учёных электронами и теорией вероятности Эйнштейна стали роковыми, подтвердив тем самым все самые дурные предчувствия мэтра.

Так сталось, что до сих пор среди профессиональных химиков не нашлось последователей дела Менделеева, рискнувших продолжить логику Мирового эфира, и за дело, если говорить об авторе этих строк, пришлось взяться «химическому» дилетанту.



Но это оказалось даже кстати, т.к. для того чтобы восстановить целостность Системы, понадобились совершенно другие знания, которых у профессионального химика просто нет. Задаваясь целью представить элемент целостным телом, на чём настаивал Д.И. Менделеев, было бы странным не попытаться его изобразить.

Элементы, как известно, объединены в классификацию по периодам и группам, данного достаточно для визуализации атомов в компьютерной программе 3D Max на основе общей для всех элементов функции «узлового тора».



Периодический закон – это ведь и есть общий закон материализации.



А он формализован «Таблицей» на основе алгоритма изменения химических свойств, в зависимости от положения элементов в группах и периодах. Алгоритм – это общая функция, т.е. закон! Таким образом, визуализация атома не только не противоречит научной правде, а открывает ей новые пути.



Изменения значений всего двух параметров узлового тора проиллюстрировали динамику изменений в структурах элементов. Наконец, только с визуализацией атома появилась возможность объяснить процесс образования простейшего тела.



Вдруг стало очевидно, что для существования атома нужен материал, а значит субстанциональная среда. По-другому, какая-либо материализация вообще невозможна, что неуклонно приводит нас к выводу о реальности существования Мирового эфира , или Мирового океана (по Ведам).

Первоэлементом может быть только пузырь – выхваченная вихрем полость. На сфере разграничения возникшего элемента и породившей его среды (субстанции), согласно частоте колебаний и вращений «пузыря» адсорбируется (оседает) материя субстанции.



Всё совсем несложно для понимания, когда исходишь из природной реальности. Химические свойства атомов, возникших из эфира, легко объясняются с позиции волновой физики. Визуализированные атомы позволяют увидеть у них реальные слои, а не призрачные «электронные».



Предсказуемость химических реакций исчерпывающе объясняет очевидная жёсткая структурность элементов согласно их значениям групп и периодов, делающая их по отношению друг к другу уникальными.



У атомов есть полюсы и экватор! Эфир для атомов – это космос! Таким образом, его логика обретает свойство, характерное для Вселенной – бесконечность, а это главный повод искать ответ на вопрос о возобновляемой энергии в Мировом эфире, через главный закон Природы – Закон Мироздания – Периодический.

Если прислушаться к доводам Менделеева, то элементами, наподобие атомов, являются планеты и звёзды, образующие системы, которые можно считать мегамолекулами. И только в этом случае наступает понимание смысла и образа валентных связей и классификации элементов в Периодической системе.



Ведь до сих пор в Таблице Менделеева не видится большего смысла, нежели просто градация строк и столбцов с динамикой роста атомарного веса.

До сих пор никто не может ясно сформулировать Периодический закон, сделать понятным механизм материализации как он есть. Формулировка 1871 года «Свойства элементов, а потому и свойства образуемых ими простых и сложных тел, стоят в периодической зависимости от их атомного веса» ничего не объясняет.



Трудно поверить, что с ростом профессионализма и более глубокого понимания закона Д.И. Менделеев настаивал на ней вплоть до 1905 г. – в момент публикации статьи об эфире, в которой он рассуждает о необыкновенности свойств инертных газов и вынесении их в отдельную – особую «нулевую» группу.



Её открывал эфир и «короний» – элемент, существование которого уже было доказано разными учёными, но которого в сегодняшней Системе нет! Своим названием короний обязан тем, что его обнаружили в спектре короны Солнца и в лаве активного вулкана.



А при столь откровенном пренебрежении к фактам Периодический закон едва ли мог быть сформулирован адекватно, потому данное положение давно требует скорейшего изменения.

Метод визуализации позволил значительно расширить границы познания материи и энергии. Пространство формируется волнами, а эфир является передающей средой. Эта мысль цитатой из статьи Менделеева прозвучала выше.



Таким образом, Периодический закон может и должен быть сформулирован с точки зрения волновой физики и позволяет прибегать к методу уподобления микро- и макромиров друг другу, отождествлению межатомного и космического пространств, потому что в едином пространстве Мирового эфира может действовать только один единственный закон материализации.



Когда в попытках уличить меня в иллюзорности представлений о мироздании, меня спрашивают о роли в «Периодическом законе» времени, то в качестве довода я указываю на то, что Закон может постоять за себя сам, ведь эта категория бытия отражена в его «группах» и «периодах».



В самом деле, атомам нужно время, чтобы на определённой частоте совершить некоторое число оборотов.



Скорость материализации элементов диктуют условия, а их создаёт комплексность, ни один элемент не возникает сам по себе, независимо от остальных. Этот фактор стал решающим в предсказании химических элементов, которые далеко не сразу заполнили пустые ячейки «Периодической системы».

Период – это категория и волны, и времени, а классификация элементов в группах связана с частотой колебаний.



В целом, материализация химического комплекса представляет собой проявление в границах видимого спектра, за пределами которого существует непроявленная, неочевидная сущность материи – энергия. Любой возникший из эфира элемент, остаётся с ним связанным, доказательством чему является излучаемый им спектр.

Логику мироздания следует видеть в том, что сотворённые из субстанциональной среды элементы, состоят из комплексов целостных, таких же, химически неделимых частиц, потому из общего пространства не вычленяемых.



Весь использованный для атома материал остаётся энергетически связанным с субстанцией эфира, материя прочерчивает энергетические следы всегда и всюду, всё и везде взаимосвязано.



У любого атома и тем более любого бесконечно сложного тела связь с Мировым эфиром непрерывна. Она существует на основе валентных тональностей.



Распылённые в субстанции эфира частицы и их соединения, перекликаются со своими подобиями в атомах. И так образуется аура – энергетическое тело элемента, расходящееся лучами в бесконечность, атом буквально висит на энергетических стропах!



Таким образом, материя состоит из частиц, связанных посредством эфира – среды воспринимающей и передающей волны.

Атомы по меркам Вселенной достаточно долговечны и образуются в вихревой среде. Характеры элементов определяют динамика их вращений и колебаний, а также соотношения между собой в порождающей их среде, о чём красноречиво свидетельствует весь космос.



Наши древние мудрые, несправедливо забытые Предки, называли этот принцип Коловоротом, считавшийся проявлением Вселенского Разума. А в Законе Мироздания они смыслили несравнимо больше нас, доказательством чему служит архитектура непревзойдённого образца, хранящая непостижимую обывателем тайну.



Потому уместно сопоставление, использование метода уподобления (к нему в своей логике прибегал Д.И. Менделеев), позволяющего утверждать, что и атомарному уровню свойствен коловорот.



Ведь только благодаря ему все химические элементы классифицируются по периодам и группам. На основе данного вывода Периодический закон следует признать всеохватным, ибо так он выходит бесконечно далеко за рамки химии, становясь уже Законом Мироздания.

Для звёзд и планет материалом являются атомы, в масштабе космоса они сопоставимы с частицами эфира, из которых эти атомы состоят.



Такова сравнительная иллюстрация уровней размерностей. Насколько по сравнению с Землёй малы атомы, ровно в той же степени частицы эфира относимы к атомам.



Элемент эфира невозможно выделить экспериментально в лабораторных условиях, создание устройства для такого опыта бессмысленно и вообще абсурдно. В силу того, что Мировой эфир не проявлен, он может постигаться только логикой подобия.



Объективная реальность Эфира подтверждается уже тем, что элемент любого уровня состоит из малых частиц, будь то хоть целая Звезда и планета, или бесконечно малый атом. И более никаких других подтверждений не требуется!

Материализация Вселенной вечна. Атомы не возникли однажды раз и навсегда в результате «Большого взрыва». Планеты обладают целостными химическими составами, отличными друг от друга, что говорит о поступательном процессе материализации, растянутом во времени и следующем строгой законности.



Из взрыва можно получить только бессмысленный разлетающийся лом, тогда как сферическая форма небесных тел свидетельствует о созидательном Начале космоса. Космос=Создатель

Вселенной характерен непрерывный внутренний обмен, при котором происходит естественный (природный) процесс замещения, свойственный живому организму. Потому Её силу следует считать Силой Жизни, а ввиду того, что Вселенная вмещает в себя все возможные формы жизни – Высшим Разумом.



Отсюда проистекает вывод, что высший и самый совершенный элемент является частицей совершенного, т.е. структурированного в высшей степени энергопотока – Разума. А далее, что Вселенная стремится к созиданию такой формы жизни, которая его излучает и (или) проводит.



Данный вывод подводит жирную черту под утверждением особой роли человечества, как неопровержимый факт, должный лежать в основе его мировоззрения и Конституции.



По Закону Мироздания человек ответственен за созидание Вселенной, и это не просто идея и очередная ступень эволюции, а сама Цель, которую следует держать в уме, чем бы он ни занимался.

В связи с этим, деятельность человечества должна быть приведена в соответствие задаче превращения мира в проводник энергии высшей пробы.



А для этого требуется овладение технологиями, основанными на знании природы эфира, постигаемом через Периодический закон и Периодическую систему элементов, возникающих из субстанции эфира.



И только так наука свяжет планету с космосом и овладеет технологией добычи бесконечной энергии и левитацией.



Эфирно-резонансные технологии Новой эры одним только своим существованием позволят напитать Землю Силой Жизни, которая поднимет небо, зальёт его светом и исцелит человечество.

Продолжение следует.

Светлая Тара

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