В ДНР восстанавливают мемориальный комплекс «Саур-Могила», разрушенный в ходе боев летом 2014 г. Одновременно решено здесь же увековечить подвиг современных защитников Донбасса – ополченцев из Донецкой и Луганской республик и воинов российской армии. Восстановлением занимается Российское военно-историческое общество (РВИО) совместно с Министерством обороны РФ.

Практически все надо строить с нуля. Были полностью разрушены 36-метровая стела, 12-метровая фигура солдата Победы и Вечный огонь. В общей сложности на мемориале будет семь рельефов: три новых и четыре исторических. «При обстреле Саур-Могилы в 2014-2015 годах осколками был побит буквально каждый сантиметр рельефов. Чугун пробит насквозь! Это тоже часть истории, которую должны знать наши дети и внуки. Подвиг этот был и в годы Великой Отечественной войны, когда за взятие этой стратегической высоты погибло 23 000 человек, погибали здесь освободители и сейчас. Мы сохраним снаряды, — обезвредив их, — застрявшие в монументе, потому что точно такие же снаряды разрывались в центре Луганска, в центре Донецка», – рассказал заместитель председателя РВИО Николай Овсиенко. Архитекторы, строители, художники, скульпторы трудятся в круглосуточном режиме.

А в это же самое время, — и сегодня уже есть все основания так говорить, — на самом краю ойкумены, если смотреть из Москвы, исторический процесс пошел в обратную сторону. Здесь намереваются уничтожить оставшиеся 40 памятников, которые по решению укронацистов подлежат «декоммунизации» и «дерусификации». В том числе, и один из сохранившихся памятников Пушкину в г. Чернигове, и чудом уцелевший памятник в честь освобождения Красной армией от фашистских захватчиков г. Житомира. Около 10 тысяч памятников уже уничтожены.

Этот разрушительный процесс продолжается все годы «незалэжности», но особенно активировался с 2014 г. Нынешний нацистский режим уничтожает уже не совместную историю с Россией, а память о своих войнах-освободителях, которые победили нацизм. Таким образом, они пытаются отомстить нам за Великую Победу.

Что ж, бывали на Украйне времена и хуже, но не было подлей. А в Европе вообще других времен в отношении России как не бывало, так и не предвидится. В победном 1945-м маршал Жуков после того, как советские войска освободили Берлин в разговоре с маршалом Рокоссовским сказал: «Мы их освободили, и они нам этого никогда не простят». Пророческой оказалась эта фраза.

За два дня до трагической для нас даты — 22 июня, генсек НАТО Столтенберг заявил, что на предстоящем саммите в Мадриде объявят: Россия для альянса больше не партнер, а «угроза миру и стабильности». Ожидается также, что лидеры НАТО огласят решение о новом размещении американских сил на континенте. В общем, Европа опять сбивается в антироссийскую стаю. Все это уже было, и не раз, а нынче «фюрер» только поменяется. Президент США Байден на эту роль явно не годится, да и не претендует на нее, зато канцлер ФРГ Шольц, что называется, роет копытами землю. Комментируя встречу с президентом США в г. Эльмау, он утверждает, что сохранение сплоченности Запада является «ясным сигналом» президенту России Владимиру Путину. «Мы остаемся едиными, мы остаемся вместе!», — восторгается Шольц. Сигналом Путину (т.е. России) о чем? О том, что очередной «мальбрук» в поход на Россию собрался? Эка невидаль! Тема «Drang nach Osten» для Европы всегда актуальна. И наш ответ на нее всегда готов. Вот только один из примеров еще того, послевоенного, прошлого, когда от войны прошло в несколько раз меньше времени, чем от нее до наших дней.

Журнал «Крокодил» еще в 1960 г. (!) представил на своих страницах кадры из т.н. Крокодилфильма под названием «Монолог старого вояки» (гитлеровского – В.П.) Так вот, в качестве ответа воинствующему херру Шольцу (Herr. — нем. господин — В.П.) хочу привести пару строк из давней публикации, чтобы, так сказать, освежить память нынешнему руководству Германии, и не только ему: «… ярые гитлеровцы (ныне переименованные в аденауэровцев) продолжают бряцать оружием. Не с позиций силы, а с позиций дряхлости… Они испуганно трясутся. А из-за океана их боссы и покровители командуют : “Гляди веселей!”. С таким же успехом можно повелеть глупцу: ”Сделай умное лицо“». А последние строки вообще звучат, как приговор Нюрнбергского трибунала (оригинал сохранен): «Резюме наверняка Мы уместим в две строки: ПАМЯТЬ БОННА КОРОТКА, НО И РУКИ КОРОТКИ!».

Как будто про сегодняшний день написано. Им кажется, что уже опять можно бряцать оружием. А к 1960-м гг. руки немецких реваншистов, отбитые Красной армией в сражениях по освобождению родного Отечества, еще не настолько окрепли, чтобы грозить победителям новой войной. Тогда они «забыли», а теперь — просто не знают, что именно иллюзии мирового величия привели к краху их «дорого фюрера», а вместе с ним и всю Европу.

Битва за освобождение Донбасса стала одной из ключевых в Великой Отечественной войне. В центре ее были бои за овладение Саур-Могилой. Частям Красной армии противостояли отборные дивизии СС. И они были разбиты.

В память о тех героических событиях в 1967 г. здесь появился мемориальный комплекс. Это место стало символом борьбы с фашизмом для всей Украинской ССР. Никто тогда и подумать не мог, что история повторится спустя несколько десятилетий и на эту землю вновь придет война, которую принесли сюда последыши гитлеровских нацистов и их прислужников — бандеровцев.

В 2014 г. Саур-Могила находилась менее чем в десятке километров от российско-украинской границы. С нее контролировался (а при наличии хотя бы минометов — и простреливался) весь коридор южнее российской территории. Кроме того, высота прикрывала с юга линию обороны республик, проходящую через города восточнее Донецка. Именно попытки украинских войск прорвать южные рубежи ДНР вылились в самые жестокие и кровопролитные бои всей войны.

Что значило для ополченцев выстоять на Саур-Могиле, можно понять из рассказа Героя ДНР, легендарного командира бригады «Восток» Александра Ходаковского об одном из боев конца июля 14-го. На высоте оборонялся отряд из 32 человек, который после нескольких часов боя потерял шестерых бойцов убитыми, шестнадцать были ранены. Оборудовать укрытия на кургане было крайне трудно из-за каменистого грунта, и для защиты люди использовали воронки, подбитую технику, короче, любую возможность укрыться от падающего сверху «железа». Ходаковский в те дни говорил: «15 танков пытались атаковать наши позиции. Мы понесли ощутимые потери. У нас погибло 4 человека, и 18 было ранено. В течение суток без медицинской помощи скончалось еще 2 человека. От потери крови и болевого шока. На Саур-Могиле боеспособными осталось всего пять человек, которые и продолжали держать оборону… Они трижды вызывали на себя огонь нашей артиллерии».

Два месяца и семь дней, с 1 июня по 7 августа, бойцы бригады «Восток» удерживали Саур-Могилу. Журналист Sunday Times Марк Франкетти так характеризовал донецких бойцов: «Храбрые, исполненные энтузиазма, но без базовой подготовки». Вскоре им пришлось оказаться в огне одного из самых напряженных сражений войны в Донбассе. Против них были брошены превосходящие силы карателей. Настолько превосходящие, что ополченцам пришлось несколько раз вызывать огонь артиллерии на себя. На свои позиции, окруженные врагами. Иного выхода не было.

Потом даже опытные бойцы, которые не раз смотрели в глаза смерти, вздрогнули, увидев, какое огромное количество украинских солдат полегло на склонах Саур-Могилы и в прилегающей лесополосе. «На вершине Саур-Могилы похоронено семеро моих бойцов, погибших во время попыток ВСУ захватить курган. Эпопея защиты этой высоты была настолько драматичной, что я, нисколько не задумываясь, отдал распоряжение захоронить павших там, где они сложили головы», — рассказывал Александр Ходаковский.

… Ополченцы батальона «Восток» Александр Горячев (позывной «Филин») и Максим Могилевский ( позывной «Толстый») были убиты 8 июля 2014 г. попавшим в их окоп 120-мм снарядом украинской самоходной артиллерийско-миномётной установки. Они стали первыми военными жертвами на Саур-Могиле спустя семьдесят один год. Мраморная плита в память о них расположена на склоне этой высоты, откуда можно увидеть родной город Филина и Толстого, что в 90 км отсюда. Останки Александра и Максима еще смогли вывезти с Саур-Могилы и похоронить в городе. Потом погибших предавали земле на месте, наскоро присыпая землей в коротких паузах между боями, только чтобы их тела не терзали собаки и птицы.

А 7 августа 2014 г. украинская армия начала шквальный обстрел высоты, после чего последовала атака. Командир с позывным «Урал» отправил всех бойцов в убежище, сказав: «От меня пули отлетают», — и с самого верха из пулемета «Утес» отбивал атаки. Первое ранение он получил в голову, бойцы подползли и перевязали командира, после чего тот продолжил бой. Второе прямое попадание украинского танка заглушило пулемет. Командир пал смертью храбрых. Часть оставшихся на высоте бойцов укрылись в блиндаже, нацисты стали утюжить их танками. Потом обложили автопокрышками и подожгли. Жгли пять часов. Но наши бойцы сделали подкоп, выбрались наружу и подали сигнал своим: мы – живы!

Ночью разведчики «Востока» провели дерзкую операцию по спасению четырнадцати своих товарищей. Увели их прямо из-под носа карателей. Эвакуация прошла в три захода (6+6+2), и каждый раз приходилось ползти полтора километра по-пластунски, «на брюхе», вынося на себе раненых. Но командир и один из бойцов остались на высоте навсегда.

Газета «Суть времени» написала тогда: «27 августа объединенными силами ополчения Саур-Могила была снова взята. Разведчики «Востока» поставили легкую ограду на могиле товарищей. Монумент воинам-освободителям будет непременно восстановлен. А рядом будет поставлен памятник героям-ополченцам, освобождавшим Донбасс от нового фашизма. Но — после победы!»

Сегодня победа уже близко. Вторая победа…А первая была намного раньше.

С 1941 по 1943 год Донбасс был оккупирован немецкими войсками. В течение двух лет в окрестностях Саур-Могилы велось строительство оборонительных сооружений первой линии Миус-фронта. Эта высота с отметкой на оперативных картах 277,9, имела стратегическое значение, что понимали и в Ставке Верховного главнокомандования СССР, и в руководстве вермахта. Немцы понимали всю серьезность обстановки, поэтому командующий южным флангом Восточного фронта фельдмаршал Э. фон Манштейн лично наблюдал за боями. Но в ходе боев 18-31 августа высота была взята советскими войсками.

Бои шли настолько жесткие, что на Саур-Могиле была уничтожена вся растительность. Уцелело только одно дерево. Позже возле него установили чугунную плиту с надписью: «Это дерево — свидетель неслыханной храбрости и мужества советских воинов, которые дрались за твоё счастье. Так будь же, друг мой, современник, бдителен на земле, которая полита кровью твоих отцов и братьев. Право требовать это они смертью в бою заслужили».

Современная Украина потеряла свою историческую память. Характерная деталь. В 1943 г. боях за Саур-Могилу принимала участие танковая дивизия СС «Дас Рейх», которая использовала в качестве эмблемы рунический знак «вольфсангель». Спустя практически 75 лет на землю Донбасса пришли укронацисты, носящие ту же руну на плече. Речь идет о батальоне «Азов» эмблема которого содержит два рунических знака «вольфсангель» и «черное солнце».

Бои в Донбассе Манштейн назвал самой тяжелой операцией для группы армий «Юг» в 1943-1944 гг., тем не менее успел издать секретную Директиву «Об эвакуации, разрушении и вывозе имущества», где поставил перед войсками задачу полного разрушения оставляемых районов. Указывалось, что «весь Донецкий бассейн восточнее позиции «Черепаха» (район западнее Славянска, Константиновки, куда отходили немецкие войска) должен быть эвакуирован в хозяйственном отношении и полностью разрушен… Все, что не может быть эвакуировано, подлежит разрушению». Затем его приказ продублировал рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер.

Немцы хотели превратить Донецкий край практически в пустыню. И только благодаря тому, что наступление Красной армии набирало темп, этим планам не удалось осуществиться. Чем не урок нынешним нашим стратегам, ведущим бои на Украине?

8 сентября 1943 г. была освобождена столица Донбасса — Сталино (Донецк). Советские воины проявляли огромную отвагу. В своих мемуарах «Москва- Сталинград-Берлин-Прага» генерал армии Лелюшенко Дмитрий Данилович так вспоминал один эпизод из финальной стадии Донбасской битвы: «135-я танковая бригада М.З. Безнощенко действовала в качестве передового отряда армии. Комбриг безошибочно установил, что вражеский аэродром, с которого противник поднимал в воздух бомбардировщики Ю-88 при сильном прикрытии «мессершмиттов», недалеко, и определил направление. Однако горючее у танкистов было на исходе — они прошли в этот день с боями уже около 80 км. Но аэродром любой ценой нужно было захватить и парализовать вражескую авиацию. Комбриг приказал слить остатки горючего в три танка. Через несколько минут танковый взвод уже стремительно двигался вперед. Танковый взвод — это небольшая единица, но в данной обстановке он сыграл очень важную роль. С ним на своем танке шел и Безнощенко. Точно было определено местонахождение аэродрома. Всего 40 минут понадобилось храбрецам, чтобы захватить аэродром и уничтожить на нем более 80 самолетов. Возвращавшиеся на свой аэродром вражеские стервятники теперь садились где попало, попадая в наши руки».

«Донбасс имел стратегическое значение как для советского, так и немецкого командования. Здесь располагалось более 220 предприятий республиканского и союзного подчинения. По мнению Гитлера, Советский Союз был не в состоянии вести длительную войну с Германией без угольных ресурсов Донбасса», — сказал в интервью RT учёный секретарь Музея Победы Сергей Белов. Победа Красной армии на Донбассе имела важное не только военное, экономическое и политическое значение. Был освобожден крупный промышленный центр страны с густой сетью железных дорог, а также обширный сельскохозяйственный район. Адольф Гитлер, который требовал от своих военачальников не отдавать Донбасс, получил очередную «пощечину» после Сталинграда и Курска. Что, безусловно, не могло не заметить руководство сателлитов Третьего рейха, особенно Румынии, поскольку война была уже почти у порога этой страны.

В стратегическом плане, после освобождения Донбасса, войска Южного и Юго-Западного фронтов открыли себе путь через Северную Таврию в Крым и к низовьям Днепра, создали благоприятные условия для развития наступления на правом берегу Днепра. А оттуда уже была дорога на Румынию, Польшу и Венгрию. Очень похоже на сегодняшнюю ситуацию, конечно, с определенными геополитическими поправками, что вполне естественно, поскольку идет не война, а Специальная военная операция.

«Для Донбасса 8 сентября всегда был святым праздником. Нужно понимать, что это — юбилей освобождения Донецка не только от немецкого нацизма, но и от украинского национализма. Гитлеровцы использовали против дончан коллаборационистов из ОУН-УПА*. Рядом со свастикой над Донбассом был поднят жёлто-голубой флаг. Среди жителей региона насаждали ту самую идеологию, которую пытаются насаждать и сегодня. Поэтому юбилей освобождения Донецка — это вдвойне знаковое событие», — рассказал в беседе с RT политолог Владимир Корнилов.

В советское время молодым людям на Саур-Могиле выдавали комсомольские билеты. В городах Снежное и Торез есть свадебная традиция — молодожены после регистрации брака едут на Саур-Могилу и поднимаются к монументу на вершине. Сегодня над высотой снова реет донецкий «триколор». У подножия поставили часовню. В День освобождения Донбасса сюда приходит много людей. В 1943 г. была написана и «Песенка Южного фронта», известная больше под названием «Давай закурим». Клавдия Шульженко ее пела. И вот наша история совершила очередной суровый кульбит, и полузабытая песня опять обретает свой изначальный смысл. Думаю, она должна быть включена в репертуары современных исполнителей – тех, кто поет перед участниками СВО.

Сегодня слова песни воспринимаются так, будто написаны вчера: «Вспомним, как на запад шли по Украине…» И ведь, правда, опять – идут. И народ встречает нынешних своих освободителей теми же словами, что встречали красноармейцев их деды и прадеды: «Наши пришли!»

И на Саур-Могиле, и в Донбассе земля пропитана кровью наших солдат… И так — до западных границ Украины… Вот еще из песни: «Нас опять Одесса встретит как хозяев,//Звезды Черноморья будут нам сиять.//Славную Каховку, город Николаев,//Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать».

Идет не просто Специальная военная операция на Украине. Идет Великая Отечественная война со всем фашистским Западом, по сути, — Четвертая Отечественная. Поэтому все наши силы ядерного сдерживания приведены в полную боевую готовность. Все решения приняты, все приказы отданы и готовы к исполнению. Мы помним. Мы должны помнить все.

Перед началом работ по восстановлению мемориала на Саур-Могиле было проведено разминирование территории и всех объектов. Мин нет! Завершить основной этап работ планируется к 31 августа 2022 г. Памятники не дадут нам забыть ничего!





