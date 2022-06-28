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О стратегическом резерве ВСУ и реальных целях войны

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О стратегическом резерве ВСУ и реальных целях войны

На канале Южный ветер @south0wind авторы высказались (https://t.me/south0wind/2750) по поводу подготовки в ВСУ бригад стратегического резерва из числа мобилизованных граждан Украины.

Но у нас возникают вопросы по поводу эффективности этих соединений.

▪️Сформировать и укомплектовать бригады резерва, конечно, удастся: не зря же специально обученные команды устраивают облавы на мужчин в возрасте от 18 до 60 лет по всей территории Украины.

Но ведь сейчас не Средневековье. Недостаточно просто наловить крестьян, выдать им пики и алебарды, поставить сзади наемную кавалерию, чтобы крестьяне не разбежались, и погнать войско на врага. Эта тактика никогда не была оправданной — в реалиях XXI века и подавно.

▪️На примере брошенных на передовую необученных и немотивированных частей территориальной обороны прекрасно видно, что ждёт такие бригады в будущем.

Как только подразделения территориальной обороны оказываются отделены от заградотрядов начинается массовое бегство с позиций, переодевание в гражданскую одежду и сдача в плен. Принудительно мобилизованные жители западноукраинских сёл и городов не желают умирать ни за Донбасс, ни за Великую Украину.

▪️Слабомотивированная пехота — это не самая большая проблема бригад стратегического резерва ВСУ.

Современная война — война технологий. Использование военной техники требует подготовки и практики, поддержание техники в боеспособном состоянии — серьезной организации и полноценной системы МТО. Базовая подготовка артиллериста или механика-водителя занимает не менее полугода. И это верно даже для устаревшей советской техники, не говоря о высокотехнологичных западных образцах вооружения.

▪️Какие же бригады могут быть ускоренным порядком подготовлены ВСУ к августу?

Давайте попытаемся представить себе облик типичной БТГр в составе новой бригады ВСУ к осени.

несколько рот из жертв рекрутчины;
пара взводов националистов, выполняющих функции конвоя рекрутов и заградотряда на поле боя;
слабообученные механизированная и артиллерийская группы;
стоящая на вооружении разношерстная техника преимущественно из бывших стран Варшавского договора выпуска 70-х – 80-х годов;
отсутствие нормального полнофункционального рембата;
взвод иностранных наемников для контроля националистов и охраны военных специалистов НАТО, осуществляющих реальное управление воинской частью.

Много ли такие бригады могут навоевать? Нет.

Для ВСУ ситуация на фронте будет развиваться как сейчас, только хуже. Мотивированные кадровые военнослужащие и имеющие боевой опыт украинские националисты будут к тому времени уничтожены на Донбассе.

Как бы это странно не звучало, основная военная цель Запада в этой войне — это нанесение максимального урона противнику, уничтожение как можно большего числа русских как со стороны ВСУ, так и ВС РФ.

Именно в этом случае становится понятна выбранная ВСУ методика ведения войны: отлов и отправка жителей Украины под конвоем на утилизацию. Умрут сами и бонусом, хотя бы в соотношении 1 к 10, заберут с собой бойцов ВС РФ.

А противником для войск НАТО является не только ВС РФ, но и Украина — как потенциальный ресурс врага, который не может быть освоен самостоятельно и потому должен быть уничтожен.

Бояться надо не набранных по мобилизации бригад ВСУ, а именно затягивания войны.

https://t.me/rybar/34557 – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7705872.html
Метки: война на украине, нато, Россия, США, Украина, холодная война
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