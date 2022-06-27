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“Возврат к прежним отношениям с Россией в свете ситуации на Украине невозможен”

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"Возврат к прежним отношениям с Россией в свете ситуации на Украине невозможен" (с) канцлер Германии Шольц

Шольц абсолютно прав – возврата к прежним отношениям Германии и России не будет.

Длительное время, отношения Германии и России являлись отношениями двух государств зависимых от США и признающих их гегемонию. При этом обе страны стремились обрести больший суверенитет, пользуясь ослаблением США. Такие попытки были и при Шредере и при Меркель.

После начала СВО Россия добилась практически полной независимости от США, завершая демонтаж большинства прежних систем обеспечивавших зависимость России от США и подконтрольных им структур, выходя за пределы американского миропорядка – только так можно обеспечить реальную субъектность.

Германия же наоборот, следуя в фарватере вашингтонской политики, оказалась в еще большей зависимости от США, нежели до начала СВО на Украине. В этом отношении, если Россия двигалась в сторону полной независимости, то Германия наоборот, к усилению собственной зависимости.

Поэтому в среднесрочной и долгосрочной перспективе отношения России и Германии будет формироваться исходя из простого факта отношений независимого государства с зависимым. Так что да, отношения будут иными.

https://t.me/boris_rozhin/55345 – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7704246.html
Метки: Германия, миропорядок, Россия, США, холодная война
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 202 166
    Владимир zzz четыре минуты назад

      Столик меньше и по рюмашечки коньяку, может договоритесь. Глаза в глаза, глаз не разглядеть. Запад, ну хватит искать халяву, её больше не будет . Учитесь работать.

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