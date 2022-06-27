Под ударами бушующего в Европе энергетического кризиса от местных властей зазвучали оригинальные предложения по экономии электричества и топлива. Так, вице-канцлер Германии Роберт Хабек объявил, что на фоне необходимости экономить энергию он стал меньше принимать душ, призвав граждан последовать его патриотической инициативе. Об этом он сам сообщил в интервью изданию Spiegel. «Я придерживаюсь того, что рекомендует мое министерство. Я значительно сократил время принятия душа», — с гордостью объявил Хабек.

Призвав своих граждан реже мыться, ссылаясь при этом на «происки Путина», немецкий политик, сам того не подозревая, опроверг один из главных мифов Запада о будто бы «немытой России». Хотя на самом деле историки уже давно доказали, что в России, где имелись бани, народ мылся куда основательнее, чем в «цивилизованной Европе». Многие века баня в России была почти при каждом дворе. Так, известный французский поэт Теофиль Готье в своей книге «Путешествие по России» в XIX веке отмечал, что «под своей рубахой русский мужик чист телом».

В то же время в так называемой передовой и опрятной Европе королева Изабелла Кастильская, правившая в Испании, признавалась, что за всю свою жизнь мылась всего два раза – при рождении и перед свадьбой.

Сохранились сведения, что жители Рейтлингена убеждали императора Фридриха III не приезжать к ним в гости. Император не послушался и чуть не утонул в грязи вместе с лошадью. Причиной такой неприятности стало то, что отходы и помои жители выливали из своих окон прямо на головы прохожим, а улицы практически не убирались.

Или вот описание русским историком жителей европейского города XVIII века: «Моются редко. В сущности, и мыться негде. Общественных бань нет и в помине. Великолепным инкубатором для блох являются высокие прически дам и кавалеров. Мыла они не знали, вследствие всего этого были изобретены духи, чтобы забивать неприятные запахи от тел и одежды».

Знаменитая книга Патрика Зюскинда «Парфюмер» свидетельствует, что дамы при дворе Людовика-Солнце, современника Петра I, непрерывно чесались. Изящные блохоловки и чесалки из слоновой кости сегодня можно увидеть во многих французских музеях. В эдикте французского короля Людовика XIV говорилось, что при посещении двора следует не жалеть крепких духов, дабы их аромат заглушал зловоние от тел и одежды. Русский писатель-эмигрант Иван Солоневич, очутившись после революции в Германии, был поражен тем, что когда в гостинице после того, как он принял ванну и попросил сменить воду, чтобы там вымылся и его брат, в отеле с удивлением ответили: а разве «герр Солоневич» не может помыться в той же воде?

Поддакивая европейскому мифу о «немытой России», доморощенные либералы ссылаются на известное стихотворение, приписываемое Лермонтову, «Прощай, немытая Россия». Хотя многие авторитетные литературоведы уже давно считают его подделкой.

Ну, да ладно, пусть Германия возвращается к своим, так сказать, историческим корням — прекращает мыться, но тот же Хабек предложил немцам еще и отказаться от отопления зимой. «Зимой, — сказал вице-премьер Германии, — вообще не надо топить. Это действительно что-то другое для людей, работающих удаленно, пенсионеров с маленькими пенсиями, семей», — констатировал он.

А в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung Хабек предложил жителям Германии по вечерам задергивать шторы — таким образом можно сэкономить до 5% энергии. А если снизить температуру в помещении на один градус, это составит уже около 6%. «Возможно, это не очень удобно, но вы еще не замерзнете, — убежден вице-канцлер.

«Мы можем стать более независимыми от российского импорта только в том случае, если будем рассматривать его как большой совместный проект, в котором мы все участвуем. Это бережет ваш кошелек и раздражает Путина», — объявил вице-канцлер.

Но и этого ему показалось мало. Чтобы «досадить Путину», он призвал немцев больше ходить пешком и выбирать велосипед вместо автомобиля, по возможности использовать домашний офис, хотя бы пару дней в неделю.

«Каждый километр без автомобиля — это вклад в облегчение ухода от поставок энергоресурсов из России, и, несомненно, что это защита климата», — подчеркнул политик.

Помимо этого, эксперты в Германии рекомендуют утеплить окна и установить «умные» терморегуляторы. В магазинах, к примеру, уже появились утепленные носки, типа валенки, специально для сна в неотапливаемом помещении. Бюджетный вариант с искусственным наполнителем — от 15 евро за пару, с гусиным пухом — от 100 евро. Скоро, наверное, будут торговать и ватниками, и тогда и немцев, наверное, станут называть «ватниками».

От предложения аккуратным немцам своего зама не мыться и не отапливать помещения опешил даже канцлер Германии Олаф Шольц. Комментируя рекомендации от Хабека, он постарался их дезавуировать: «Я думаю, что министр, — заявил канцлер, — хотел высказаться по этому вопросу только от своего имени, а не указывать другим, что делать».

Но помимо таких экстравагантных советов населению, власти Германии принимают экстренные меры по экономии энергоресурсов. Министерство экономики ФРГ озвучило программу по экономии энергии из трех пунктов.

Во-первых, энергетические концерны должны активнее переходить с газа на уголь. Для этого в действие должны быть вновь введены угольные электростанции. Британская Guardian в этой связи отмечает, что речь идет о стратегическом развороте в энергетической стратегии правящей коалиции, которая ранее взяла на себя обязательство отказаться от угля к 2030 году. Газета объясняет это тем, что Германия до сих пор не смогла найти адекватной замены российскому газу.

Вторым пунктом в программе должна стать экономия газа на предприятиях ФРГ. Правительство будет выделять денежные премии тем производителям, которые смогут экономить газ и направлять его в госрезервы. Согласно изданию Zeit, правительство ФРГ в стиле «командной экономики» обязывает действующие газовые хранилища принять все меры для обеспечения их заполняемости, в противном случае их мощности будут отключены от потребителей. В рамках подготовки к зиме поставлена задача: к 1 августа достичь заполняемости в 65%, а к 1 декабря — 90%.

Третий пункт в программе экономии — сокращение потребления электроэнергии рядовыми немцами, о чем уже объявил вице-премьер Хабек. А член «Совета экономических мудрецов» при правительстве ФРГ Вероника Гримм призвала срочно ввести денежные премии для домохозяйств, которые предстоящей зимой смогут резко сократить потребление газа и электричества.

В ответ на эти предложения премьер-министр Баварии Маркус Зёдер назвал «государственный приказ мерзнуть» признаком банкротства правительственной политики и неадекватным ответом на сокращение поставок российского газа.

Зёдер предложил немедленно созвать «газовый саммит» и объявить чрезвычайное положение в энергетике. В этой связи планы “зеленого перехода” в Германии откладываются на неопределенный срок, возможно, на десятилетия.

Словом, за что боролись, на то и напоролись. Крики о необходимости избавиться от «зависимости от России» в энергетике, бумерангом больно ударили по европейцам. Как пишет агентство Bloomberg, прекращение поставок российского газа в Германию нанесет долгосрочный ущерб экономическому ландшафту страны, при этом Берлин уже готовит население и бизнес «к трудным временам».

По оценкам немецкого Бундесбанка, немецкая экономика сократится в 2023 году более чем на 3%, если прекратятся поставки энергоресурсов из России, напоминает агентство. При этом после сокращения поставок российского газа по «Северному потоку» крупнейшую экономику Европы уже «охватывают опасения».

«Перспектива уже мрачная. Производственные заказы на заводах упали за последние три месяца, затраты растут, а доверие рушится», — сообщает Bloomberg, отмечая, что в этом месяце в Германии неожиданно упал и показатель деловых ожиданий.

Местные компании готовятся к длительному сокращению потребления энергии. К примеру, BASF, крупнейший производитель химикатов в Европе, может сократить производство из-за роста стоимости газа, который используется в качестве сырья в производстве и для выработки электроэнергии.

«Германия готовит потребителей и бизнес к трудным временам», — говорится в статье. Так, глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер предупредил, что домохозяйства могут столкнуться с удвоением или утроением счетов за газ, призвав население экономить деньги и энергию. Но нелепость таких призывов очевидна.

Россия прекращать поставки газа в Европу сама вовсе не намерена. В их нынешнем сокращении виноваты сами европейцы — компания «Сименс» отправила турбины для прокачки по газопроводу из России на ремонт в Канаду, а та, ссылаясь на санкции, не хочет их возвращать.

Тем временем оригинальные инициативы от европейских властей, которые, объявив России санкции, сами оказались не в состоянии обеспечить свои страны энергоресурсами, не иссякают. Еще более экстравагантное предложение в области экономии энергоресурсов внесли власти Греции. Так, на греческом государственном телевидении ERT был показан сюжет, объясняющий, как сливать подорожавший бензин из баков других машин, т.е. как его, попросту говоря, воровать.

«Это не очень сложно… вам даже не нужна специальная трубка, подойдет даже шланг для полива», — деловито объяснял в сюжете ведущий. Затем мастер по ремонту автомобилей указал, где можно пробить топливный бак автомобиля, чтобы украсть содержимое. Такой оригинальный совет вызвал возмущенную реакцию в сети. Один из пользователей написал в Twitter: «Вы, ребята, в своем уме? Давать людям советы по краже бензина?». Другой съязвил: «После советов о способах легкого воровства бензина ERT теперь готовит новые инструкции относительно того, как открывать замки и воровать кошельки».

Вот такие нынче настоящие «европейские ценности».





