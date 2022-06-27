Многополярная многовалютность

На совещании руководителей БРИКС обсуждён переход во взаиморасчётах на валюты этих стран с вычислением объёма платежей по усреднению взаимных курсов целой корзины валют.

Федеральная сокровищница – так в Соединенных Государствах Америки называют Министерство финансов – не продлила разрешение Российской Федерации пользоваться долларами для погашения долгов.

Открытым текстом напоминаю: в нынешней мировой финансовой системе любой платеж отражается на корреспондентском счету какого-нибудь банка страны, выпускающей соответствующую валюту, а потому его можно отследить или даже запретить. СГА пытаются объявить РФ банкротом.

В четверг президент РФ подписал указ о возможности выплаты в рублях внешнего долга. Счета для этой цели разрешено открывать не только в РФ, но и в зарубежных расчетных центрах.

Специалисты открытым текстом уверены: нашим кредиторам придется поступить так же, как после указа Владимира Владимировича об оплате в рублях поставок нашего газа – даже те, кто напоказ откажется, все равно через посредников подключатся к новой схеме. Иначе не мы обанкротимся, а они. Но сожалею открытым текстом, что мы вообще берем взаймы за рубежом, когда продаем туда куда больше, чем покупаем.

На совещании по видеосвязи руководителей БРИКС – Бразилии, Российской Федерации, Индии, Китая, Южно-Африканской Республики – обсужден, помимо прочего, переход во взаиморасчетах на валюты этих стран с вычислением объема платежей по усреднению взаимных курсов целой корзины валют. Такой механизм использовался в Европейском Союзе много лет до создания единой валюты, сперва вычисленной по тем же взаимным курсам.

Открытым текстом полагаю: в ближайшие годы мы единую валюту вряд ли создадим. Хотя бы потому, что на том же совещании признана возможность расширения группы взаиморасчетов. Первый кандидат – Турция, но, скорее всего, к создаваемым внутри БРИКС экономическим механизмам постепенно присоединятся и Евразийский экономический союз, и вся Шанхайская организация сотрудничества, да, скорее всего, и многие другие страны, не желающие подчиняться экономическому – значит, и политическому – диктату Запада.

На совещании признана неизбежность и необходимость построения нового многополярного мира.

Открытым текстом напоминаю: на одной опоре долго не простоишь.