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Где наши воины?

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Вопрощающие плакаты во Львове. Впрочем, провисели недолго.
Подозреваются происки Порошенко.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7703305.html
Метки: война на украине, западная украина, львов, мариуполь, Украина, юмор
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