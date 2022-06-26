Главная » Мировоззрение, Невероятное в мире, Политика

«Нам плевать на предложения сепаратистов»

52 0


«Нам плевать на предложения сепаратистов»

Французский канал Франс 2 обнародовал содержание разговора между Макроном и Путиным за 4 дня до начала спецоперации
Les francophones, lisez ici (https://www.leparisien.fr/international/guerre-en-ukraine-le-contenu-dun-appel-entre-emmanuel-macron-et-vladimir-poutine-revele-24-06-2022-5N47FPJXXVBW3JG7O7672VFLOU.php).

Президент Франции начал разговор без обиняков: «Я хотел бы, чтобы ты сначала изложил мне свое видение ситуации и, возможно, прямо, как мы оба обычно делаем, сказал мне о своих намерениях». «Что я могу сказать? Ты сам видишь, что происходит", – ответил российский президент, добавив: «На самом деле наш дорогой коллега, г-н Зеленский, ничего не делает (для выполнения Минских соглашений). Он вам лжет».

Следом хозяин Кремля обвинил своего французского коллегу в желании «пересмотреть минские соглашения» и попросил учитывать мирные предложения сепаратистов. Макрон возразил: «Не знаю, где твой юрист учился праву. Я просто смотрю на тексты и стараюсь их применять».

Путин выразил сожаление по поводу того, что сепаратистов не слышат. «Нам наплевать на предложения сепаратистов», – отрубил президент Франции, добавив, что они не предусмотрены соглашением. Но предложил выступить в роли посредника и провести провести встречу всех сторон. «Я немедленно потребую этого от Зеленского».

Макрон наконец подошел к цели своего звонка — убедить Путина согласиться на встречу с американским президентом Джо Байденом в Женеве, чтобы предпринять попытку деэскалации на саммите. Путин не выказал особого энтузиазма, еще меньше энтузиазма вызвала у него идея назначить дату: «По правде говоря, я собирался пойти играть в хоккей (…) Сейчас я говорю с тобой из спортзала. Прежде, нужно подготовить эту встречу». Эммануэль Макрон в конце концов добился от него согласия в принципе. Сразу после звонка Елисейский дворец объявил о будущем саммите Байден-Путин, который так и не состоялся. А через четыре дня началась СВО.

(с) Перевод с французского Светланы Киселевой

https://t.me/donbass_photos – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7700560.html
Метки: война на украине, донбасс, Зеленский, макрон, Путин, Россия, Франция
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 14 июня 2020
Новости Украины и Новороссии 29 сентября 2015
Новости Украины и Новороссии 25 января 2017
Новости Украины и Новороссии 11 октября 2017

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru