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Северодонецк освобожден

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25 июня – день второго освобождения Северодонецка от нацистов.
Вечером сего дня МО РФ официально подтвердило об установлении полного контроля над всей территорией Северодонецка. Также были освобождены все гражданские заложники на заводе "Азот". Генштаб ВСУ также признал потерю Северодонецка. Ранее Зеленский заявлял, что в Северодонецке решалась судьба Донбасса. Судьбу Донбасса решили войска под командованием генерала Суровикина.

Также освобождены Боровское, Сиротино и Вороново. Остатки сил противника бежали в Лисичанск, который уже 2 дня как находится в оперативном окружении. Также сегодня были освобождены Горское и Золотое. Остатки сил противника пытались прорываться через минные поля у Степного.
В целом, весьма удачный день. Ждем освобождение Лисичанска и завершение освобождения территории ЛНР.
После этого на первый план выйдут Артемовск, Соледар и Северск. Ну и само собой Славянск.

Официальное заявление МО РФ об освобождении Северодонецка:

Подразделениями Народной Милиции Луганской Народной Республики при поддержке российских войск под командованием генерала армии С.В.Суровикина в результате успешных наступательных действий полностью освобождены города Северодонецк и Боровское, населенные пункты Вороново и Сиротино Луганской Народной Республики.

Таким образом, попытка противника превратить промышленную зону Северодонецкого предприятия «АЗОТ» в упорный очаг сопротивления сорвана. В настоящее время территория данного предприятия контролируется подразделениями Народной Милиции Луганской Народной Республики.

С освобождением Северодонецка и Боровское вся левобережная территория Северского Донца в границах Луганской Народной Республики перешла под ее полный контроль.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7699930.html
Метки: война на украине, лнр, Луганская Народная Республика, Россия, северодонецк, Украина
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