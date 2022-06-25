Мы “сходили” в Европу и теперь возвращаемся обратно. Станет ли разрыв окончательным?
О том, каким может быть мир, в который возвращается великое противостояние двух центров силы – США и России – беседуют ведущий Игорь Шишкин и доктор исторических наук Владимир Кузнечевский.
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