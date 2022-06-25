1991. Давид Тирни в Москве
111. Моряк и девушка в красном танцуют под музыку уличной группы на Арбате
112. Столешники. Магазин «Торты»
113. Советские гимнастки отдыхают в общежитии Центра спортивной подготовки «Озеро Круглое» в Подмосковье
114. Советский гимнаст Игорь Алексеевич Коробчинский занимается растяжкой с тренером в Центре спортивной подготовки «Озеро Круглое» под Москвой
115. Гимнастка женской сборной СССР по спортивной гимнастике тренируется с отягощением в Центре спортивной подготовки «Озеро Круглое» под Москвой
116. Балерины Большого театра
119. Большой театр
120. Нина Ананиашвили
124. В церкви
127. На Красной площади.jpg
129. Без подписи
130. Солдаты
132. Солдаты в машине