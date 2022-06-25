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1991. Давид Тирни в Москве

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111. Моряк и девушка в красном танцуют под музыку уличной группы на Арбате
111. Моряк и девушка в красном танцуют под музыку уличной группы на Арбате

112. Столешники. Магазин «Торты».jpg
112. Столешники. Магазин «Торты»

113. Советские гимнастки отдыхают в общежитии Центра спортивной подготовки «Круглое озеро» в Подмосковье..png
113. Советские гимнастки отдыхают в общежитии Центра спортивной подготовки «Озеро Круглое» в Подмосковье

114. Советский гимнаст Игорь Коробчинский занимается растяжкой с тренером в Центре спортивной подготовки «Озеро Круглое» под Москвой.png
114. Советский гимнаст Игорь Алексеевич Коробчинский занимается растяжкой с тренером в Центре спортивной подготовки «Озеро Круглое» под Москвой

115. Гимнастка женской сборной СССР по спортивной гимнастике тренируется с отягощением в Центре спортивной подготовки «Озеро Круглое» под Москвой
115. Гимнастка женской сборной СССР по спортивной гимнастике тренируется с отягощением в Центре спортивной подготовки «Озеро Круглое» под Москвой

116. Балерины Большого театра.jpg
116. Балерины Большого театра

117. Балерины Большого театра.jpg

118. Балерины Большого театра.png

119. Большой театр.jpg
119. Большой театр

120. Нина Ананиашвили.jpg
120. Нина Ананиашвили

121. Нина Ананиашвили.jpg

122. Нина Ананиашвили.jpg

123. Нина Ананиашвили.jpg

124. В церкви.jpg
124. В церкви
125.jpg

126.jpg

127. На Красной площади.jpg
127. На Красной площади.jpg

128.jpg

129. Без подписи.jpg
129. Без подписи

130. Солдаты.jpg
130. Солдаты

131. Солдаты.jpg

132. Солдаты в машине.jpg
132. Солдаты в машине
Источник: https://humus.livejournal.com/8471316.html
Метки: история, Москва, Россия, фото
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