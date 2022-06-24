Об учебно-производственных комплексах

Выступление в Государственной думе 2022-06-21

Уважаемые коллеги!

Лет пятьдесят пять назад класс, где я учился, несколько месяцев подряд проводил по нескольку часов в неделю на производственной практике в телетайпном зале одесского главпочтамта. Первый заработанный там рубль (в те годы почти как нынешняя тысяча) потратил на подарок маме. Ещё лет через шесть, когда я стал осваивать экзотическую по тем временам профессию программиста, полученный навык работы на клавиатуре изрядно мне помог.

Сейчас учебно-производственные комплексы остались только при организациях среднего профессионального образования: мол, тем, кто станет работать головой, умелые руки ни к чему. Мой личный опыт показал: умелые руки — не помеха, а подспорье голове. Да и ремёсла требуют, чтобы голова шла впереди рук. Не зря в школе, когда я учился, были уроки труда — от шитья до электромонтажа и работы на станках — для всех.

Но даже в нынешних ограниченных пределах учебное производство далеко не дёшево. Конечно, государственный бюджет нынче профицитный — не в последнюю очередь благодаря попытке самоизоляции Европейского Союза от Российской Федерации по настоянию Соединённых Государств Америки: в состоянии системного кризиса управленческие решения приводят к результатам, противоположным исходному желанию, а коллективный Запад находится в системном кризисе по меньшей мере с начала нынешнего тысячелетия. Но нельзя надеяться только на чужие ошибки — нужно самим не плошать.

На круглом столе, обсуждавшем нынешнее положение отечественных учебно-производственных комплексов, упоминали опыт Антона Семёновича Макаренко. Ему приходилось воспитывать беспризорных и малолетних преступников — мягко говоря, далеко не лучших учащихся. Он с ними справлялся так успешно, что из системы просвещения его вытолкали, ибо на его фоне слишком многие другие педагоги выглядели весьма скромно, так что ему пришлось перейти в систему внутренних дел. Но в обоих ведомствах возглавляемые им колонии быстро достигали не просто самоокупаемости, но зарабатывания всего нужного для своего стремительного развития. Не только благодаря воспитанным под руководством Макаренко дисциплине и навыкам взаимодействия, но ещё и благодаря освоению современнейших тогда сельскохозяйственных и промышленных технологий. А ведь производственное обучение всегда должно опираться на новейшие технологии хотя бы потому, что к моменту выхода учащихся на самостоятельную работу эти технологии станут общепринятыми.

Предлагаемый законопроект опирается на эту сторону отечественного педагогического опыта. Изделия, создаваемые учениками, должны не превращаться в экспонаты музеев при учебных заведениях и уж подавно не попадать на свалки, а находить себе применение за пределами учебного комплекса. Конечно, их надлежит оплачивать на общих основаниях, ибо деньги хотя далеко не совершеннейший, но хотя бы очевиднейший признак востребованности, качества, полезности. Направляя же вырученные средства на повседневную деятельность и дальнейшее развитие комплекса, мы тем самым не только покажем самим учащимся, что их труд оценивается по достоинству, и тем самым стимулируем их стремление к самосовершенствованию, но и усовершенствуем условия для дальнейшего труда учителей и учеников.

Вдобавок такой формат оценки упростит последующее трудоустройство выпускников. Наниматели смогут понять не только формальное качество их подготовки, но и реальные результаты уже состоявшейся деятельности. Так обеспечивается дееспособность второй статьи законопроекта.

Вот почему комитет по просвещению поддерживает законопроект. Надеюсь, препятствий к его принятию хотя бы в первом чтении нет.