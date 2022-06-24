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Дачные снимки москвичей

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Первые шесть снимков сделаны в Царицыно
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Источник: https://humus.livejournal.com/8461109.html
Метки: дачи, история, Москва, московская губерния, Россия, фото
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