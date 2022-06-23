Первая часть нашей второй по счету беседы с самым харизматичным историком Рунета Климом Жуковым! Обсудили послевоенную экономику СССР, роль Сталина в становлении советской сверхдержавы, и то, какой ценой на самом деле нам досталась Победа в Великой Отечественной войне. Поговорили о значении русской армии в том, как наша страна прирастала территориями, и о том, почему укрупнение в принципе было единственным возможным вариантом развития России. Вразрез с либералами, которых вечно тяготит излишнее «территориальное бремя» Москвы.

Диалог пролетит незаметно… Смотрим, ставим лайки, настраиваемся на вторую часть!

Таймкоды:

0:00 Гардемарины, машины, санкции – лучшее в свежем выпуске Метаметрики с Климом Жуковым

1:07 Новый эфир – знакомый гость: об истории России в 10,5 главах

2:28 СССР после войны: экономика в 2,5 этапах от восстановления до излета

7:33 Реформа Либермана-Косыгина – новое прочтение НЭПа

11:38 Поздний сталинский период – высшая точка на пути к коммунизму, но только идеологически

14:43 Принцип экономики: работать не на прибыль, а на объемы

18:33 Дилемма Сталина, которой не было – упор на тяжелую промышленность

20:46 Эпоха Брежнева: Запад решил свои проблемы за наш счет

25:01 Мы проиграли войну в долгосрочной перспективе

28:00 Россия от Ивана III до Петра I: феодализм во имя расширения

36:08 Если бы не было «большой России», то и Евразия была бы иной

39:00 Еще Алексей Михайлович проторил highway в Европу

43:16 После Петра Первого Петербург, Москва, Вильно – западная страна, а 95% России – другая страна

50:24 Анонс второй части: антинорманскую теорию – долой и не только