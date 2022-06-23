ЖУКОВ о территории и истории России, русской армии, экономике Сталина, СССР и цене Победы в ВОВ
Первая часть нашей второй по счету беседы с самым харизматичным историком Рунета Климом Жуковым! Обсудили послевоенную экономику СССР, роль Сталина в становлении советской сверхдержавы, и то, какой ценой на самом деле нам досталась Победа в Великой Отечественной войне. Поговорили о значении русской армии в том, как наша страна прирастала территориями, и о том, почему укрупнение в принципе было единственным возможным вариантом развития России. Вразрез с либералами, которых вечно тяготит излишнее «территориальное бремя» Москвы.
Диалог пролетит незаметно… Смотрим, ставим лайки, настраиваемся на вторую часть!
Таймкоды:
0:00 Гардемарины, машины, санкции – лучшее в свежем выпуске Метаметрики с Климом Жуковым
1:07 Новый эфир – знакомый гость: об истории России в 10,5 главах
2:28 СССР после войны: экономика в 2,5 этапах от восстановления до излета
7:33 Реформа Либермана-Косыгина – новое прочтение НЭПа
11:38 Поздний сталинский период – высшая точка на пути к коммунизму, но только идеологически
14:43 Принцип экономики: работать не на прибыль, а на объемы
18:33 Дилемма Сталина, которой не было – упор на тяжелую промышленность
20:46 Эпоха Брежнева: Запад решил свои проблемы за наш счет
25:01 Мы проиграли войну в долгосрочной перспективе
28:00 Россия от Ивана III до Петра I: феодализм во имя расширения
36:08 Если бы не было «большой России», то и Евразия была бы иной
39:00 Еще Алексей Михайлович проторил highway в Европу
43:16 После Петра Первого Петербург, Москва, Вильно – западная страна, а 95% России – другая страна
50:24 Анонс второй части: антинорманскую теорию – долой и не только