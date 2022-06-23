Главная » Видео, Мировоззрение, Творчество

ЖУКОВ о территории и истории России, русской армии, экономике Сталина, СССР и цене Победы в ВОВ

19 0

Первая часть нашей второй по счету беседы с самым харизматичным историком Рунета Климом Жуковым! Обсудили послевоенную экономику СССР, роль Сталина в становлении советской сверхдержавы, и то, какой ценой на самом деле нам досталась Победа в Великой Отечественной войне. Поговорили о значении русской армии в том, как наша страна прирастала территориями, и о том, почему укрупнение в принципе было единственным возможным вариантом развития России. Вразрез с либералами, которых вечно тяготит излишнее «территориальное бремя» Москвы.
Диалог пролетит незаметно… Смотрим, ставим лайки, настраиваемся на вторую часть!

Таймкоды:
0:00 Гардемарины, машины, санкции – лучшее в свежем выпуске Метаметрики с Климом Жуковым
1:07 Новый эфир – знакомый гость: об истории России в 10,5 главах
2:28 СССР после войны: экономика в 2,5 этапах от восстановления до излета
7:33 Реформа Либермана-Косыгина – новое прочтение НЭПа
11:38 Поздний сталинский период – высшая точка на пути к коммунизму, но только идеологически
14:43 Принцип экономики: работать не на прибыль, а на объемы
18:33 Дилемма Сталина, которой не было – упор на тяжелую промышленность
20:46 Эпоха Брежнева: Запад решил свои проблемы за наш счет
25:01 Мы проиграли войну в долгосрочной перспективе
28:00 Россия от Ивана III до Петра I: феодализм во имя расширения 
36:08 Если бы не было «большой России», то и Евразия была бы иной
39:00 Еще Алексей Михайлович проторил highway в Европу
43:16 После Петра Первого Петербург, Москва, Вильно – западная страна, а 95% России – другая страна 
50:24 Анонс второй части: антинорманскую теорию – долой и не только

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=JBHO9QZzr_Q
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Как расчленяли Россию, создавая Украину
Историк В.Ю. Жуков. Русские в эмиграции
Детская мультипликация в России и СССР
Русские не сдаются
Михаил Задорнов: «Тайны русского языка»

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru