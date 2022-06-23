Жизнь за гегемона. Ждать ли дальнейшей эскалации конфликта. Константин Сивков
Почему англосаксы толкают Европу во всё более глубокий конфликт и готова ли она противостоять этому воздействию. Ситуацию с блокадой Калининграда и воинственными заявлениями поляков комментирует доктор военных наук Константин Сивков. Ведущий – Игорь Шишкин.
Продолжение ролика на других платформах
Rutube https://rutube.ru/channel/23475136/
Вконтакте https://vk.com/dentvru
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
Яндекс.Дзен https://zen.yandex.ru/id/5f1db0f593c4900b3ab99297
Телеграм газеты “Завтра” https://t.me/gazeta_zavtra
Книжный магазин “День” https://den-magazin.ru