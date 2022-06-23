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Жизнь за гегемона. Ждать ли дальнейшей эскалации конфликта. Константин Сивков

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Почему англосаксы толкают Европу во всё более глубокий конфликт и готова ли она противостоять этому воздействию. Ситуацию с блокадой Калининграда и воинственными заявлениями поляков комментирует доктор военных наук Константин Сивков. Ведущий – Игорь Шишкин.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=vT2sWsHJ9cA
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