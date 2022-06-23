Главная » Вооруженные силы, Новости Украины и Новороссии

Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (23.06.2022 г.)

30 0

Противник продолжает нести значительные потери.

◽️ В разгромленном под населенным пунктом Мирная Долина Луганской Народной Республики 34-м батальоне 57-й мотопехотной бригады ВСУ, потери за два дня составили более 150 человек убитыми и около 450 раненых.

◽️ В каждой из рот данного батальона – не более 15-20 солдат. Младший командный состав бросил своих подчиненных и дезертировал из района боевых действий.

◽️ В подразделениях 30-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Клиновое Донецкой Народной Республики в результате огневого поражения российскими Вооруженными Силами осталось менее 50 % личного состава. Ещё более 170 солдат и офицеров командованием эвакуированы из района боевых действий с тяжелыми ранениями.

◽️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины.

22 июня высокоточным оружием ВКС России в районе Николаева уничтожено 49 резервуаров с топливом для военной техники ВСУ, а также до 50 размещенных в ангарах боевых машин реактивных систем залпового огня, в том числе иностранного производства.

За сутки высокоточным оружием ВКС России также поражены три базы ремонта бронетанковой техники в районе Николаева, четыре пункта управления, живая сила и военная техника в 18-ти районах.

Оперативно-тактической и армейской авиацией за сутки уничтожены живая сила и военная техника в 96-ти районах и полевой радиолокационный пост в районе Константиновки Харьковской области.

Ракетными войсками и артиллерией поражены 26 пунктов управления, живая сила и военная техника ВСУ в 364-х районах, а также подразделения украинской артиллерии в 58-ми районах, в том числе взвод 155-мм гаубиц М-777 на острове Кубанский и взвод реактивных систем залпового огня «Смерч» в районе Новопокровское Донецкой Народной Республики. Уничтожены три мобильных пункта управления беспилотными летательными аппаратами в районах населенных пунктов Жовтневая, Киселевка, Бармашово Николаевской области.

В рамках контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России, ракетными войсками и артиллерией на Донецком направлении за сутки поражено: восемь украинских взводов РСЗО «Ураган» в районах Авдеевка, Веселое, Дзержинск, Новолуганское, Курдюмовка, а также 11 взводов ствольной артиллерии ВСУ на огневых позициях в районах Новопокровское, Галициновка, Артемовск, Часов-Яр, Крутая Балка, Авдеевка, Новоселовка и в районе Клебан-Быкского водохранилища, которые обстреливали город Донецк и другие населенные пункты Донецкой Народной Республики.

В результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки уничтожено более 650 националистов, 17 танков и других боевых бронированных машин, три боевые машины реактивных систем залпового огня «Смерч», а также 17 специальных автомобилей.

Войсками противовоздушной обороны ВКС России за сутки уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат в районах: остров Змеиный, Петрополье, Стрелечье, Малая Камышеваха, Дементиевка Харьковской области, Скадовск Херсонской области, Донецк, Горловка, Донецкий Донецкой Народной Республики, Горское, Окнино Луганской Народной Республики и Новая Сбурьевка Херсонской области.

◽️ Кроме того, перехвачена баллистическая ракета «Точка-У» в районе Пески Ратьковские Харьковской области и 22 реактивных снаряда РСЗО в районах Донецк, Макеевка, Горловка, Камышеваха Донецкой Народной Республики, Червоное, Изюм, Сухая Каменка Харьковской области и над островом Змеиный.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 211 самолетов, 132 вертолета, 1329 беспилотных летательных аппаратов, 349 зенитных ракетных комплексов, 3750 танков и других боевых бронированных машин, 647 боевых машин реактивной системы залпового огня, 2088 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3818 единиц специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/17054
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (19.06.2022 г.)
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (20.06.2022 г.)
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (22.06.2022 г.)
Сводки от ополчения Новороссии 06 мая 2015
Сводки от ополчения Новороссии 10 августа 2019

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru