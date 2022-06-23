Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.
Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.
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Не Гитлер начал войну слишком малый перерыв между 18 годом когда война закончилась и 38 когда началась. Это то же самое что сказать Зе начал войну прямо со сцены. Война это нормально война за ресурсы выигрывает тот у кого больше. Не нравится слово назовем АТО или Спецоперация на любой вкус..
Не Гитлер НАЧАЛ , а кто ? Назови, – кто отдал приказ ?
Саша третий миротворец когда Сашу первого повесил а второго заговорщика будущего Атамана Польши помиловал. Который за своего сыны японцам не мстил, флот не строил, подковы гнул. Россия член Антанты заплатила побежденной стране Германии контрибуцию. Гитлер в то время в окопе вшей кормил.