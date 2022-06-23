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“Почему Гитлер начал войну и проиграл ее”. Е.Ю.Спицын на радио Маяк в программе “СтиллавинToday

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Прямой эфир на радио Маяк в программе “Стиллавин Today” 22 июня 2022 г.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=z_l1GixyHL8
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 5541 4323
    Игорь 31 мин. назад

      Не Гитлер начал войну слишком малый перерыв между 18 годом когда война закончилась и 38 когда началась. Это то же самое что сказать Зе начал войну прямо со сцены. Война это нормально война за ресурсы выигрывает тот у кого больше. Не нравится слово назовем АТО или Спецоперация на любой вкус..

    • 5541 4323
      Игорь 24 мин. назад

        Саша третий миротворец когда Сашу первого повесил а второго заговорщика будущего Атамана Польши помиловал. Который за своего сыны японцам не мстил, флот не строил, подковы гнул. Россия член Антанты заплатила побежденной стране Германии контрибуцию. Гитлер в то время в окопе вшей кормил.

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