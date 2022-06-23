Москва. Часть 150
Антипьевский переулок, дом Бурышкина
Антипьевский переулок
Большой Знаменский переулок
Большой Левшинский переулок
Волхонка, двор дома №8
Глазовский переулок. Особняк Листа
Знаменка от Александровского училища
Знаменка
Крестовоздвиженский переулок
Крестовоздвиженский переулок
Лебяжий переулок в сторону центра
Угол Левшинского и Денежного переулков
Угол Пречистенки и Царицынского переулка
Угол Большого Левшинского и Денежного переулков
Обухов переулок. Пожарная часть на углу Пречистенки
Мертвый переулок от Староконюшенного переулка
Денежный переулок
Царицынский переулок
Церковь святого Антипия на углу Антипьевского и Малого Знаменского переулков