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Москва. Часть 150

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Антипьевский переулок, дом Бурышкина.jpg
Антипьевский переулок, дом Бурышкина

Антипьевский переулок.jpg
Антипьевский переулок

Большой Знаменский переулок.jpg
Большой Знаменский переулок

Большой Левшинский переулок.jpg
Большой Левшинский переулок

Волхонка, двор дома №8.jpg
Волхонка, двор дома №8

Глазовский переулок. Особняк Листа.jpg
Глазовский переулок. Особняк Листа

Знаменка от Александровского училища.jpg
Знаменка от Александровского училища

Знаменка.jpg
Знаменка

Крестовоздвиженский переулок..jpg
Крестовоздвиженский переулок

Крестовоздвиженский переулок.jpg
Крестовоздвиженский переулок

Лебяжий переулок в сторону центра.jpg
Лебяжий переулок в сторону центра

Угол Левшинского и Денежного переулков.jpg
Угол Левшинского и Денежного переулков

Угол Пречистенки и Царицынского переулка.jpg
Угол Пречистенки и Царицынского переулка

Угол Большого Левшинского и Денежного переулков.jpg
Угол Большого Левшинского и Денежного переулков

Обухов переулок. Пожарная часть на углу Пречистенки.jpg
Обухов переулок. Пожарная часть на углу Пречистенки

Мертвый переулок от Староконюшенного переулка.jpg
Мертвый переулок от Староконюшенного переулка

Денежный переулок.jpg
Денежный переулок

Царицынский переулок.jpg
Царицынский переулок

Церковь святого Антипия на углу Антипьевского и Малого Знаменского переулков.jpg
Церковь святого Антипия на углу Антипьевского и Малого Знаменского переулков
Источник: https://humus.livejournal.com/8461674.html
Метки: история, Москва, Россия, фото
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