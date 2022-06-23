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Инструкция для боевых расчетов БПЛА

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Инструкция для боевых расчетов БПЛА





https://t.me/DroneCenterDNR – Центр Беспилотных Систем ДНР

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7695861.html
Метки: бпла, ДНР, донбасс, донецкая народная республика, дроны
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 18686 9616
    BlackCat четыре минуты назад

      Малые дроны, оборудованые ПНВ и тепловизорами – незаменимы для проведения спецопераций, начиная с войсковой разведки и корректировки огня и заканчивая гражданским применением при контртеррористической борьбе.
      Дроны должны обладать базовым ИИ на борту.

      Для ударных и стратегических единиц имеет смысл реализовать принцип “тени” с использованием обмена данными с наземными центрами ударных БПЛА.
      В случае атаки на боевую единицу подъем в автоматическом режиме в воздух БПЛА для прикрытия или дублирования боевой единицы, вступившей в бой с противником.

      Передача полномочий принятия решений атаки цели с помощью БПЛА объектом, ведущим “тень” в заданном квадрате.

      Обмен данными по боевой обстановке в автоматичаском режиме с учётом активации боевого режима “тени”.

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