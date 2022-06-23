Главная » Видео, История, Творчество

Челябинский вариант, 1977

15 0

Челябинские металлурги делятся опытом разгона мелкосортного прокатного стана.

ЧМЗ Фильм, 1977 г.
Фильм из коллекции Музея ЧМК https://vk.com/metmz
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=KhIdK14Q8o8
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Есть ли работа в Челябинске
Античный Челябинск — правда или вымысел? часть 1
Челябинский аномальный метеорит и другие «ЧУДЕСА СВЕТА».
Молодёжный семинар в Челябинске
Русские инновации: Вездеход из Челябинска. От казачьей "Метелицы" лазутчик не уйдет. ВИДЕО

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru