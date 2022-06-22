Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому вводится новый временный порядок исполнения обязательств по внешнему валютному долгу РФ. Оплата будет производиться в рублях.

Национальный расчётный депозитарий (НРД), против которого ранее были введены санкции, будет открывать рублёвые счета типа «И» на имя иностранных депозитариев для платежей держателям российских еврооблигаций. Порядок определения суммы будет установлен Минфином РФ. «Для осуществления центральным депозитарием операций по счетам типа “И” согласие или поручение иностранных депозитариев не требуется»,— говорится в указе.

«Обязательства по еврооблигациям Российской Федерации признаются исполненными надлежащим образом, если они исполнены в рублях в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте и рассчитанной по курсу иностранной валюты, формирующемуся на внутреннем валютном рынке Российской Федерации в день, когда Российской Федерацией был произведён платеж центральному депозитарию», — также сказано в документе.

24 мая от Минфина США поступила информация об отказе в продлении лицензии на получение инвесторами платежей по госдолгу РФ. Минфин России уже объявил о том, что это не станет помехой для оплаты долговых обязательств страны.

27 мая глава ведомства Антон Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на канале «Россия» заявил, что российская сторона к июньской выплате по внешнему долгу готовит механизм, позволяющий выплаты в рублях. «В ряде иностранных займов у нас были предусмотрены возможности выплаты в рублях. В последние все заимствования на западных рынках мы такую возможность прописывали… Поэтому мы будем дополнять, по сути дела, эти условия возможностью оплаты в рублях с последующей конвертацией в иностранную валюту. Такие предложения мы сейчас готовим в правительстве. И я думаю, что до следующей выплаты, а она произойдёт в конце июня текущего года, такой механизм будет подготовлен», — сказал он.

По материалам сайта Президента РФ, «Ъ», RT