Переориентация нефтегазовых потоков. Борис Марцинкевич
Задача диверсификации экспортных нефте-газовых потоков становится особенно актуальной. Какие государства могли бы стать нашими новыми партнерами? Следует ли строить новые трубопроводы, ориентированные на Восток, или предпочтительнее наращивать производство сжиженного газа с последующей его транспортировкой по морю? Какими будут цены на российские газ и нефть в среднесрочной перспективе?
Беседуем с экспертом в энергосфере, автором книги «Энергетика, которая изменила мир» Борисом Марцинкевичем.
00:41 Взаимное влияние энергетики на политику, а политики на энергетику
02:50 Кризис в энергетике
04:38 Россия – единственное государство не импортирующая энергоресурсы
06:05 Пример энергетического кризиса в Китае
10:18 Новые транзитные пути для нефти и газа
15:22 Поставки газа в Европу сейчас и в будущем
18:05 Новый информационный проект об энергетике
Книга «Энергетика, которая изменила мир.» Марцинкевич Б.Л. https://den-magazin.ru/utm/1282
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