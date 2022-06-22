Допрос Вассермана 21.06.2022

Слово «кризис» в китайском языке состоит из двух иероглифов «опасность» и «возможность». Как российская экономика справляется с санкциями, с какими проблемами столкнулся бизнес и какие возможности открылись перед ним, до какого уровня будет укрепляться рубль и когда Россия выйдет из кризиса? Об этом в программе «Допрос Вассермана» на радио Sputnik.

Гость: Михаил Делягин, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике.

Михаил Делягин: хочется надеется, что модернизация будет реализовываться в рамках конституционного поля и рамках действующего законодательства, потому что реализовываться она будет все равно, с моей точки зрения. Мир рассыпается, ломается, рыночные отношения вообще уходят на периферию. Когда руководитель крупнейшей нефтяной компании мира говорит: «А вот вы знаете по гегелевской диалектики экономическая политика не может ставить своей целью экономику просто потому, что цель всегда находится за рамками инструмента». Саморазрушение всего и вся вообще. Но мне очень понравилось высказывание президента, которое было до форума о том, что нас объединяют нравственные ценности, нравственные идеалы и патриотизм. Понимаете, очень давно не говорили про нравственность. И эта новизна очень радует, потому что нравственность подразумевает, если совсем грубо, отказ от эгоизма в пользу общества.

Анатолий Вассерман: на ПМЭФ руководитель КНР, помимо прочего, подтвердил, что экономический кризис обозначается сочетанием иероглифов опасности и возможности. В любом новом повороте событий я стараюсь найти прежде всего возможности. Вот и в реакции на этот самый ПМЭФ я пытался найти какие-то более-менее новые события.