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Опасность и возможность: Как России пережить кризис

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Допрос Вассермана 21.06.2022

Слово «кризис» в китайском языке состоит из двух иероглифов «опасность» и «возможность». Как российская экономика справляется с санкциями, с какими проблемами столкнулся бизнес и какие возможности открылись перед ним, до какого уровня будет укрепляться рубль и когда Россия выйдет из кризиса? Об этом в программе «Допрос Вассермана» на радио Sputnik.

Гость: Михаил Делягин, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике.

Михаил Делягин: хочется надеется, что модернизация будет реализовываться в рамках конституционного поля и рамках действующего законодательства, потому что реализовываться она будет все равно, с моей точки зрения. Мир рассыпается, ломается, рыночные отношения вообще уходят на периферию. Когда руководитель крупнейшей нефтяной компании мира говорит: «А вот вы знаете по гегелевской диалектики экономическая политика не может ставить своей целью экономику просто потому, что цель всегда находится за рамками инструмента». Саморазрушение всего и вся вообще. Но мне очень понравилось высказывание президента, которое было до форума о том, что нас объединяют нравственные ценности, нравственные идеалы и патриотизм. Понимаете, очень давно не говорили про нравственность. И эта новизна очень радует, потому что нравственность подразумевает, если совсем грубо, отказ от эгоизма в пользу общества.

Анатолий Вассерман: на ПМЭФ руководитель КНР, помимо прочего, подтвердил, что экономический кризис обозначается сочетанием иероглифов опасности и возможности. В любом новом повороте событий я стараюсь найти прежде всего возможности. Вот и в реакции на этот самый ПМЭФ я пытался найти какие-то более-менее новые события.

Источник: https://vassermans.ru/doproswassermana/opasnost-i-vozmozhnost-kak-rossii-perezhit-krizis/
Метки: допрос вассермана, кризис в россии, михаил делягин, последние выпуски
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