Возрождение России. Смоленские Витязи: так должен выглядеть русский человек!
Пока в высоких кабинетах в теории думают, как организовать систему общественного самоуправления, о которой так часто говорит Президент РФ В.В. Путин, активисты общественных организаций «Вятичи» (г. Орёл), «Витязи» (г. Смоленск), движения «Возрождение» организуют такие структуры в соответствии с законодательством Российской Федерации в сотрудничестве с администрацией регионов.
Для съемки этого выпуска мы преодолели более 350 км, отправившись 12 июня, в День России, в город-герой Смоленск на фестиваль «Щит Родины», где не только увидели, как должен выглядеть русский человек, но и сами приняли участие в русских народных забавах и в силовом экстриме в ходе этого веселого трезвого спортивного праздника.
В этом видео. – интервью с руководителем общественного движения «Смоленские Витязи» Алексеем Алексеевичем Овчинниковым.
Тайминг выпуска:
0:38 Народу пришло время заботиться о государстве.
1:20 Общероссийское движение «Возрождение»
2:25 Какая у вас социальная деятельность?
3:50 Взаимодействие «Витязей» с администрацией.
4:25 Взаимосвязь хороших дел и хорошей погоды.
6:32 Экологические десанты.
7:12 Что не хватает россиянам для возрождения страны?
7:50 О положительном опыте орловского круга.
9:27 О бизнесе, рабочих местах, нравственных принципах купечества.
10:06 О системах общественного самоуправления.
11:55 О жёнах русских богатырей и их семьях.
12:24 Как присоединиться к движению «Возрождение».
13:31 Что такое «круг»?
17:12 Как Алексей Овчинников пришел к здоровому образу жизни?
18:45 Какая существует альтернатива баночке с пивом перед телевизором?
19:33 О женских кругах в Смоленске
Группа «Смоленские витязи» https://vk.com/smolenskievityazi
Фестиваль «Щит Родины» https://vk.com/shchitrodiny
Ютуб канал «Смоленских витязей» https://youtube.com/channel/UCmiI9Py5WivLQi2O0eXj61Q
Александр Евгеньевич Усанин:
Российский просветитель, писатель, общественный деятель.
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