Мы никогда больше не будем доверять Западу
«Да, это будет затяжной кризис, но мы никогда больше не будем доверять Западу» (с) Песков
Так сказать ответ на недавние заявления Джонсона о длительном конфликте.
Конфликт действительно будет длительным, прогнозируемая сириизация конфликта со всеми вытекающими из этого последствиями произошла. Все с этим смирились, озвучили и вовсю готовятся к длительному противостоянию.
Относительно заявлений про "никогда не будем доверять" умиляет скорее то, что кто-то всерьез Западу доверял. Что называется обманули в лучших ожиданиях.
Ну а так, западничество в России на долгие годы уходит в маргинес. Впрочем, учитывая его качество, скучать по нему мы вряд ли будем.
ну песков не вся РФ, похоже круто иностранцы кинули пескова, раз так заговорил
Не заплатили?
Надо же какой противный Запад -обманул хороших миллионы Песковых,где вся его семейка многоженная ,да и последняя Навка гражданка США ..А почему ж таки миллионеры побежали -дураки или пятая колонна?
Путин впервые заговорил и назвал их пятой колонной в Питере,правда без злости -мол зарабатывают здесь ,а живут там…А дальше ???Что дальше в период военный ,трудный..Сталин эту пятую колонну чистил перед войной ,что нам в школе и в мире называли Большим террором,сегодня молчат ,после 1991года ,особенно.А почему ,да потому что те-наказанные снова у власти??
“Наиболее видными представителями такого «оппозиционного подполья» были видные партийные и государственные деятели: Николай Бухарин, Михаил Томский, Григорий Зиновьев, Алексей Рыков, Лев Каменев, Юрий Пятаков, Христиан Раковский, Николай Крестинский, Аркадий Розенгольц, Григорий Гринько, Григорий Сокольников, Карл Радек и другие. Каждый из них занимал разные высокие посты.
Так, Михаил Томский в 1922-1929 годах – председатель ВЦСПС (высший орган профсоюзов). Алексей Рыков – председатель СНК СССР (1924-1930) и одновременно СНК РСФСР (1924-1929). Юрий Пятаков возглавлял поочередно правительство Украины (1918-1919); Регистрационное управление (предшественник ГРУ; 1920); Концессионный комитет СССР (1923-1925); Государственный банк СССР (1929-1930).
Занимая высокие государственные посты, они одновременно были членами Центрального комитета ВКП(б) или Политбюро.
В книге называется немало имен членов «оппозиционного подполья», занимавших не столь высокие, но очень значимые для проведения подрывных операций должности.
Например, Иван Смирнов, работавший в Комиссариате внешней торговли; Алексей Шестов, член правления Восточно-Сибирского угольного треста; Станислав Ратайчик, начальник главного управления химической промышленности; Иосиф Турок, заместитель начальника службы движения Пермско-Уральской железной дороги и др.
Особая тема – «оппозиционное подполье» в Вооруженных силах СССР. Конечно, главной фигурой здесь выступает маршал Михаил Тухачевский.
Другие фигуры военного подполья – В. Путна, И. Якир, И. Уборевич, Р. Эйдеман, А. Корк, Б. Фельдман, В. Примаков.(все “русские ,русские”-ни одного)
В течение ряда лет под прикрытием «военной оппозиции» велся шпионаж в интересах иностранных разведок. Несколько лет готовилась операция по свержению Сталина и его сторонников.
Проведение операций планировалось на начало мая (не позднее 15 мая) 1937 года.
Подпольная оппозиция, отмечают авторы книги, очень активно работала на подрыв советской экономики. Пыталась максимально затормозить индустриализацию.п.с.(Ау,импортозамещение!!)
Во-первых, была откровенно диверсионная работа (взрывы и поджоги объектов).
Например, закупка за рубежом некачественных машин и оборудования. Или переплата по импортным контрактам (за счет переплаты проводилось финансирование деятельности того же IV Интернационала за рубежом).
В-третьих, убийства советских руководителей, сторонников И. Сталина. Наиболее яркий пример – убийство в 1934 году С.М. Кирова.
Именно с момента убийства Кирова Сталин резко активизировал работу по нейтрализации и искоренению пятой колонны.
Правда, тогда использовались другие выражения: «антисоветское подполье», «антисоветский заговор», «террористический центр».
Апогеем этой очистительной работы стали Московские процессы 1936-38 гг.
.
Второй процесс (дело Параллельного антисоветского троцкистского центра) в январе 1937 прошёл над 17 государственными и партийными функционерами (Карл Радек, Юрий Пятаков, Григорий Сокольников и др.).
Третий процесс в марте 1938 состоялся над 21 членом Право-троцкистского блока. Главным обвиняемыми были Николай Бухарин, бывший глава Коминтерна, бывший председатель Совнаркома Алексей Рыков, Христиан Раковский, Николай Крестинский, Генрих Ягода.
В июне 1937 г. состоялся суд над группой высших офицеров РККА, включая Михаила Тухачевского, по делу антисоветской троцкистской военной организации».
Приговоры по всем процессам были суровыми: расстрел или длительное заключение. Всё это достаточно подробно описано в книге «Тайная война против Советской России».
У Майкла Сейерса и Альберта Кана особенно интересны оценки, которые давали процессам западные деятели.
Мы привыкли к тому, что Запад оценивал борьбу Сталина с оппозицией как «Большой террор» (The Great Terror); термин был вброшен в обращение британским историком Робертом Конквестом. А вот в этой книге содержится подборка положительных оценок.
Во время процессов 1936-1938 гг. послом США в Советском Союзе был Джозеф Эдвард Дэвис (Joseph Edward Davies), который присутствовал почти на всех судебных заседаниях.
И вот его мнение:
«Совершенно ясно, что все эти процессы, чистки и ликвидации, которые в своё время казались такими суровыми и так шокировали весь мир, были лишь частью решительного и энергичного стремления сталинского правительства предохранить себя не только от переворота изнутри, но и от нападения извне».
П.П.С..Ау Сергеев ,тебе как это??Но и тогда помнишь фамилии руководителей братьев ГУЛАГА.И сегодня первым орет об этом Соловьев и вчера кричал в своем шоу,ну и что если евреи предатели ,значит и они виновны..
Какое-то дежавю,не находите??Но главное кто возглавит,если что ,да и история не повторяется дважды ,вернее повторяется но в первый раз в виде трагедии ,а второй в виде фарса…Трагедия уже была …И увы -они же всё и проводят меж собой..Ну никуда не деться ,потому и Х/В начали пророчить …лабуду