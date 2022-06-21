Илья Муромец
Реставрация фильма выполнена командой профессионалов Группы компьютерной графики "Мосфильма". Узнать подробности: https://cg.mosfilm.ru
Фильм-сказка Александра Птушко "Илья Муромец"
По мотивам русских народных былин. Бесчинствуют на русской земле тугары, жгут дома, топчут посевы. Поэтому отправляется Илья Муромец в Киев-град к князю Владимиру. Много славных подвигов в дороге совершает богатырь, но из-за бояр-изменников князь Владимир сажает Илью в глубокий погреб. Узнав об этом, тугары с новой силой нападают на русскую землю. Приходится князю Владимиру просить Илью встать на защиту родины. А на помощь Муромцу приходят два отважных богатыря, его верные соратники Алеша Попович и Добрыня Никитич.
Режиссер: Птушко Александр
Сценарист: Кочнев Михаил
Композитор: Морозов Игорь
Оператор: Кун Юлий, Проворов Федор
Художник-постановщик: Куманьков Евгений
В ролях: Абрикосов Андрей, Пуговкин Михаил, Шворин Александр, Андреев Борис, Соловьев Владимир, Рыскулов Муратбек, Мартинсон Сергей, Джаманов Сыдыкбек, Медведева Наталья, Арепина Ия, Мышкова Нинель, Тягушев Всеволод, Гладков Николай, Бурханов Шукур, Демин Георгий