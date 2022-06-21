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Илья Муромец

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Реставрация фильма выполнена командой профессионалов Группы компьютерной графики "Мосфильма". Узнать подробности: https://cg.mosfilm.ru

Фильм-сказка Александра Птушко "Илья Муромец"

По мотивам русских народных былин. Бесчинствуют на русской земле тугары, жгут дома, топчут посевы. Поэтому отправляется Илья Муромец в Киев-град к князю Владимиру. Много славных подвигов в дороге совершает богатырь, но из-за бояр-изменников князь Владимир сажает Илью в глубокий погреб. Узнав об этом, тугары с новой силой нападают на русскую землю. Приходится князю Владимиру просить Илью встать на защиту родины. А на помощь Муромцу приходят два отважных богатыря, его верные соратники Алеша Попович и Добрыня Никитич.

Режиссер: Птушко Александр
Сценарист: Кочнев Михаил
Композитор: Морозов Игорь
Оператор: Кун Юлий, Проворов Федор
Художник-постановщик: Куманьков Евгений

В ролях: Абрикосов Андрей, Пуговкин Михаил, Шворин Александр, Андреев Борис, Соловьев Владимир, Рыскулов Муратбек, Мартинсон Сергей, Джаманов Сыдыкбек, Медведева Наталья, Арепина Ия, Мышкова Нинель, Тягушев Всеволод, Гладков Николай, Бурханов Шукур, Демин Георгий

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=uopfqauEz64
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