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Пиррова победа Макрона

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На выборах во Франции партия Макрона победила, но проиграла.
Набрав простое большинство, она не смогла обеспечить большинство абсолютное (потеряно большое количество мест), ввиду чего не сможет самостоятельно сформировать правительство.2-е место заняла левая коалиция Меланшона. 3-е место – резко усилившаяся Ле Пен. 4-е республиканцы.

- коалиция Макрона получила 245 мест, а имела 345. Всего во французском парламенте 577 депутатов. Таким образом, провластный блок утратил 50%-е большинство и вынужден будет вступать с кем-то в коалицию.

- блок левых Меланшона получил 131 место (было 60)

- партия Ле Пен заняла 89 мест (было 8)

- республиканцы – 61 место (было 100)


Такой ситуации не было во Франции с 80х годов. Теперь, чтобы сформировать правительство (причем некоторые министры проиграли в своих округах), партии Макрона придется вступать в коалицию (скорее всего с республиканцами), а это сильно ограничивает возможности для маневра, не говоря уже о том, что сильные позиции левых и правых будут очень сильно сковывать возможности Макрона во внутренней политике.

Очевидно, что экономические последствия санкционной войны против РФ, в числе прочего, таки догнали Макрона. И если на стандартную "победу над Ле Пен во втором туре" его хватило, то на партийном фронте его ждала самая настоящая политеческая катастрофа, которую даже не скрывают. Премьер-министр заявила, что итоги выборов представляют опасность для Франции и что теперь партии Макрона придется искать "компромиссы с оппозицией".

Конгломерат французских левых под водительством Меланшиона наконец смог выйти из маргинеса, куда он попал в период разложения Социалистической партии при Олланде. Левые, хоть и в достаточно рыхлом состоянии, вернулись во французскую большую политику.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7688782.html
Метки: выборы, Ле Пен, макрон, меланшон, Франция
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