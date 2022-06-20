Речь президента России буквально ошеломила западный мир. «Владимир Путин много чего сказал на Петербургском форуме, — пишет крупнейшая итальянская газета Giornale. — Он говорил о российской экономике, санкциях, войне на Донбассе и мировом порядке, который “никогда уже не будет прежним”. Он обвинил ЕС в подчиненности США. Он проанализировал ситуацию в мире», — отмечает газета, публикуя полный текст выступления президента России, при этом добавляя: «Мы думаем, что может быть полезным прочитать его сегодняшнюю речь полностью. Нравится вам это или нет, но эта речь войдет в историю».

Политически жесткая и недвусмысленная речь, послание в действии и реакция на словесную эскалацию последнего времени, отмечает политический обозреватель Giornale Андреа Мураторе. Путин громко говорит об устойчивости экономики и об инаковости между Россией и Западом. Но предлагает, в заключение, оливковую ветвь: Россия будет развиваться как «открытая экономика» и будет «также иметь дело с западными обществами» и «приветствует приглашение ООН к диалогу по продовольственной безопасности», подчеркивает Андреа Мураторе.

Другая авторитетная итальянская Corriere della Sera признает, что выступление российского президента «потрясло Запад». Путин заявил во всеуслышание, что глобальному доминированию США в мире пришел конец, отмечает издание.

«В Санкт-Петербурге Владимир Путин высоко оценил стойкость России», — под таким заголовком поместила статью о выступлении президента РФ старейшая французская газета Monde. «Экономический блицкриг, начатый против России, провалился, — пишет ее корреспондент Бенуа Виткин. — В длинной речи, произнесенной в последний день традиционного Петербургского экономического форума, Владимир Путин хотел успокоить, несколько раз повторив, что «разрушения российской экономики путем разрушения деловых связей, насильственного ухода западных компаний, замораживания национальных активов, ударов по промышленности и финансам не произошло».

Владимир Путин также подробно пояснил, что Россия «не имеет отношения» к ухудшению состояния мировой экономики, возложив ответственность за это на «безответственную макроэкономическую политику стран G7». То же самое относится и к возможному глобальному продовольственному кризису, который будет «полностью на совести администрации Соединенных Штатов и евробюрократии», — отметила Monde.

«Президент России Владимир Путин заверил, что российская война на Украине не влияет на глобальные экономические трудности, в частности, на рост цен на энергоносители, обвинив в системных ошибках Запад», — отмечает другая французская газета Figaro.

«Во всем виноват Запад» — под таким заголовком сообщает о выступлении российского президента немецкая газета Suddeutsche Zeitung. «Путин, — пишет издание, — обвинил США и ЕС почти во всех глобальных проблемах. Он утверждал, что исторически они печатали все больше и больше денег, чтобы опустошить глобальные рынки. Это привело к росту цен на энергоносители и продукты питания. Только правительство США и бюрократы в Брюсселе несут ответственность за голод в беднейших странах мира. Теперь Запад использует путинскую “специальную военную операцию”, как должна называться война в России, чтобы свалить на него вину», — заявил он, цитирует выступление Владимира Путина немецкая газета.

По словам российского президента, Евросоюз утратил политический суверенитет, «его бюрократические элиты пляшут под чужую музыку, нанося вред собственному населению», — пишет греческая газета Elephteros Typos. — При этом он заявил, что «взлету цен в Европе способствовала несостоявшаяся энергетическая политика, Россия не имеет к росту цен на энергоносители никакого отношения, топливо начало дорожать задолго до проведения спецоперации».

Путин подчеркнул, что его коллеги на Западе пытаются повернуть ход истории вспять, мыслят категориями прошлого века и не хотят видеть изменений. «Наши партнеры на Западе сознательно подрывают международные устои во имя своих геополитических иллюзий», — цитирует греческая газета выступление российского лидера.

Как отмечает испанская Mundo, президент России в своем выступлении перед Международным экономическим форумом в Санкт-Петербурге утверждает, что Россия не виновата в росте цен на мировом рынке зерна. Путин обвинил США в взвинчивании цен на продукты путем печатания денег и «покупки» продуктов питания на мировых рынках.

Россия, предупреждает Путин, одержит верх на этой неспокойной международной арене. «США, провозгласив победу в “холодной войне”, объявили себя посланниками Бога на земле, у которых нет никаких обязательств, а есть только интересы. Они как будто не замечают, что на планете образовались новые могущественные центры», — цитирует выступление российского лидера эта испанская газета.

«В пятницу, — пишет Washigton Post, — Путин обрушился с критикой на Запад, обвинив мир в попытке “отменить” Россию из-за вторжения. Путин, назвавший санкции против России “безрассудными и безумными”, заявил, что его страна была “вынуждена” начать “специальную военную операцию” — операцию, которую он пообещал провести», — отмечает газета.

Американский телеканал CNN, в свою очередь, указывает на то, что Путин не только подверг критике западные государства, которые ввели против России санкции в ответ на начало спецоперации, но констатировал «завершение эпохи однополярного миропорядка».

Британский Sky News особо подчеркнул замечание Путина в адрес Запада о том, что «ничего не будет так, как раньше.

Турецкое издание Fikrikadim обращает внимание на слова российского лидера о потере странами ЕС своего суверенитета: «ЕС утратил свой политический суверенитет. Интересы народа отодвинуты на второй план. Это приведет к смене элит».

Ряд зарубежных СМИ особо отметили заявления президента РФ о санкциях. Испанское EFE приводит цифры, который озвучил Владимир Путин: «ЕС потеряет более 400 миллиардов долларов из-за санкций против России». Агентство Reuters, в свою очередь, пишет, что «Путин защищает сильную, суверенную Россию от “блицкрига санкций”. И Запад от введенных им мер пострадает больше».

Понятно, что соревнующиеся сейчас в русофобии западные СМИ дают оценку речи Путина в своем прежнем, враждебном России ключе, делая вид, что не замечают ее конструктивный, деловой и миролюбивый характер. Так, например, британская Guardian назвала речь Путина «воинственной». Но при этом обратила особое внимание, что российский президент назвал санкции «безумием».

Обозреватель другой британской газеты Mirror Райан Фейхи написал, будто в своей речи президент РФ направил Западу «леденящее душу» предупреждение. А New York Times в свою очередь заметила, что в «ежегодное обращение, полно угроз Западу». Хотя на самом деле президент заявил в своей речи об открытости России и призвал другие страны к сотрудничеству на благо всех народов.

В газете Stampa Ян Бреммер пишет, будто «Путин сейчас говорит, как Кастро, но Россия стоит на коленях». «Это правда, что уже ничего не будет, как прежде, мирные разногласия закончились», — нагнетает журналист.

Однако многие рядовые читатели в своих комментариях, а также пользователи сети, не разделяют нападки ангажированных СМИ своих стран на Россию.

Американские юзеры социальной Твиттер по достоинству оценили ответ президента России на слова президента США Джо Байдена об инфляции. Так, пользователь под ником ElectionWiz привел такую цитату из речи российского лидера: «Концепция “путинской инфляции” на Западе рассчитана на тех, кто не умеет читать и писать». «То есть практически на всех либеральных западников», — резюмирует Decemberist. «Чертовски прав!», — высказался на это пользователь LOLoLOLOlolo.





