Главная » Новости Украины и Новороссии

О трибуналах

29 0


По поводу трибунала над украинскими военными преступниками в ДНР.

1. Трибуналы пройдут до конца августа 2022-го года. В Донецке всячески подчеркивают, что не видят смысла затягивать этот вопрос.
2. Один из Трибуналов будет в Мариуполе. По всей видимости самый первый Трибунал пройдет именно там.
3. Судить будут по законодательству ДНР, что логично, с учетом того, что преступления как правило совершались на территории ДНР,
4. За основу будут взяты принципы организации Нюрнбергского Трибунала.
5. К проведению Трибуналов постараются привлечь представителей других стран. Пока что упоминается возможность участия сирийцев.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7687084.html
Метки: военные преступления, война на украине, ДНР, донбасс, право, Украина
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
В Америке начинаются военные трибуналы?
Место для публичной лжи. О возможном трибунале по Boeing
ЗА СДЕЛКИ СУДИТЬ ТРИБУНАЛОМ
Алексей Исаев о Нюрнбергском трибунале. Часть 3: «На скамье подсудимых»

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru