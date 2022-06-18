Как предотвратить риски и угрозы искуственного интеллекта
Какие угрозы несут в себе технологии ИИ, и можно ли их предотвратить?
Риски и возможности для общества – чего больше? Как минимизировать первое и усилить второе? Об этом говорит доктор физико-математических наук Константин Воронцов. Ведущая – Дария Павлова.
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