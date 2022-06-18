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Брифинг Минобороны России (18.06.2022 г.)

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.

Высокоточным оружием воздушного и наземного базирования в районах Кременчуга и Лисичанска уничтожены технологические мощности по переработке нефти и хранилища топлива, предназначавшегося для снабжения украинской военной техники на Донбассе.

Высокоточными ракетами воздушного базирования поражено 12 огневых позиций артиллерийских и минометных подразделений ВСУ, в том числе четыре взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районах Авдеевки, Керамик, Желанное и четыре взвода 155-мм гаубиц М777 в районах Ласточкино, Очеретино, Водяное, Желанное Донецкой Народной Республики.

Оперативно-тактической и армейской авиацией за сутки поражено 62 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. В результате ударов авиации уничтожено более 160 националистов, зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» в районе населенного пункта Камышеваха Луганской Народной Республики, пять боевых машин реактивной системы залпового огня «Град», шесть танков и других боевых бронированных машин, восемь орудий полевой артиллерии, шесть специальных автомобилей и три склада боеприпасов в районах Цаповки Харьковской области и Лисичанска Луганской Народной Республики.

Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты: украинский самолет Су-25 в районе населенного пункта Камышеваха и вертолет Ми-24 воздушных сил Украины в районе Архангельского Донецкой Народной Республики.
 
◽️Также за сутки сбиты: восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Боровеньки Луганской Народной Республики, Чернобаевка Херсонской области, Сухая Каменка, Малая Камышеваха, Забавное Харьковской области, Гуляйполе Запорожской области, в том числе ударный беспилотный летательный аппарат «Байрактар-ТБ2» в районе Херсона.

◽️Кроме того, перехвачены: четыре украинские баллистические ракеты «Точка-У» в районах Стаханова, Калиново, Алмазная Донецкой Народной Республики, а также 24 ракеты реактивной системы залпового огня «Ураган» над населенными пунктами Донецк, Ясиноватая, Верхнеторецкое, Луганское, Новоалександровка Донецкой Народной Республики, Золотое, Попасное Луганской Народной Республики, Изюм, Русские Тишки и Малые Проходы Харьковской области.

Ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены: 180 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 16 пунктов управления, а также 32 огневые позиции артиллерийских и минометных подразделений ВСУ. В результате ударов уничтожено более 310 националистов, 10 танков и других боевых бронированных машин, три боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», девять орудий полевой артиллерии и 14 специальных автомобилей.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 206 самолетов, 132 вертолета, 1241 беспилотный летательный аппарат, 343 зенитных ракетных комплекса, 3613 танков и других боевых бронированных машин, 547 боевых машин реактивной системы залпового огня, 2032 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3687 единиц специальной военной автомобильной техники.
 

Источник: https://t.me/mod_russia/16880
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