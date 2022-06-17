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Смена элит неизбежна, но власть этого ещё не осознала. Инна Ямбулатова

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“Голуби” и “ястребы” внутри российской политической элиты – каков расклад сил. Почему уехавшие члены истеблишмента фактически загнали себя в ловушку, каковы их шансы не попасть под “охоту на русского”. В какой момент стало окончательно ясно, что договорняки закончились, и почему часть элиты до сих пор не осознала этого. Об этом и многом другом беседуют ведущий Сергей Харцызов и общественный деятель Инна Ямбулатова.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=XXhk4rj3Zi0
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7 Комментариев » Оставить комментарий
  • 1047 797
    Ленид два часа назад

      Что-то вспомнилось суворовское:
      “Мы русские! С нами бог! Какой восторг!”

    • 24312 20274
      марина час назад

        Ленид ,всё всегда только Договорняки…Изучи этот материал -почему война идет-истинная причина, как всегда скрыта…Черт и всё сложное всегда просто.
        https://yandex.by/video/preview/?text=крайнее%20караулова%20интервью&path=yandex_search&parent-reqid=1655476992545421-8557019943175421953-sas3-0931-2f9-sas-l7-balancer-8080-BAL-3006&from_type=vast&filmId=17188476312842738144
        п.с. и все в Стамбуле решено было -в сентябре все прекратится…и почему там был Абрамовичь ,потому что хазары (хасиды любавичские тоже считают эти земли своими )в районе Умани…Изучи и скажи свое мнение -только уйди от аннунаков -все проще-все хотят жрать…

        • 23109 21591
          жора шаповмарина час назад

            Не успела пыль осесть от троицы с мамалыжником, как сёдни срочно к Зельцу притарахтел казак Джонсоненко ( Богя Джонсон). Видать точно четверо ломали поца на зраду.

            1
            1
            • 15233 14157
              KTжора шапов час назад

                Не Джонсоненко! Джонсонюк!Он лично подписался именно так в твиттере.))

                2
                2
              • 24312 20274
                маринажора шапов час назад

                  От черт рыжий ,не отделаешься от него петухом ,может ему всех Люсек Арестовичей собрать по украине ,приперся на раздел .,чтобы хапнуть вместе с израильком чем привык пользоваться лет 100 последние с 1917года..Например на всякий случай заявил ,что создаст миниевросоюз-Украина+Польша +Вымираты-где золотничок -это територия укров ,или точнее наша РИ..

              • 1047 797
                Ленидмарина час назад

                  Как же уйти от Анунаков, если именно они – хозяева “богоизбранных”. Всякий обрезанный не смеет ослушаться ихнего Яхве-Иегову. Ослушание грозит смертью.
                  А почему война? Аннунакам нужно зачистить Планету для себя с помощью “богоизбранных”. Вот они и стараются….

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