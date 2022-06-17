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Мир сильных суверенных стран

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Про выступление Путина.

1. Разрыв с Западом бесповоротный и окончательный. Никакое давление Запада не изменит этого. Больше никакой западной глобализации. Никакой "Европы от Лиссабона до Владивостока". Официальное западничество становится маргинальным.
2. Россия вернула себе свой суверенитет и никому его теперь не отдаст. Укрепление политического и экономического суверенитета – главные приоритеты. Фактически, еще из ряда организаций из которых необходимо выйти, еще не вышли. Но вполне понятно, куда ветер дует.
3. Старый мир разрушается и эпоха американского господства завершилась. Сейчас идет формирование нового мира. Да,мы живем в период формирования нового миропорядка. Каким он будет – определиться в ближайшие годы, в том числе и в рамках различных локальных войн. Не только на Украине.
4. Несмотря на всю поддержку Западом Украины, операция на Украине будет продолжаться до выполнения всех поставленных целей. Маловероятно, что война закончится в 2022-м году, учитывая позицию США.
5. Экономически Россия не будет закрываться – упор будет сделан на внутреннее экономическое развитие и переориентацию торговли на независимые от США страны. Никакого левого поворота разумеется не будет, РФ будет оставаться в рамках капиталистической модели.
6. ЕС более не рассматривается как субъектный игрок – исключительно как скопище американских вассалов лишенных военно-политической субъектности. Как уже шутут по этому поводу – "самый большой европеец" среди всех лидеров России с начала XX века полностью разочаровался в Европе.
7. Крупному бизнесу еще раз предложено сделать выбор – либо "национализация" в России, либо лишение активов на Западе. Что бывает с теми, кто пытался сидеть на двух стульях, наглядно показали в последние месяцы. Впрочем, вряд ли кто-то у нас в стране опечалился судьбой олигархов, которых ободрали на Западе. Вот по поводу заблокированных золотовалютных резеревов, да.

В целом, основной лейтмотив всего выступления – корабль идет прежним курсом, никаких разворотов назад уже не будет. Тем, кто еще выжидает или боится предстоящих изменений в России и в мире, еще раз предложено сделать выбор – с кем они.

По сути, все это довольно очевидные вещи.
РФ по факту взяла на себя повышенные обязательства, выступая в роли одного из могильщиков старого миропорядка и строителей "прекрасного нового мира будущего" – мира тех самых "сильных суверенных стран, которые формируют новый миропорядок". Тут что главное – чтобы желаемое не разошлось с реальностью.

Это мы и будем наблюдать в ближайшие годы Холодной войны, которая конечно же не будет исчерпана одной только войной на Украине. Тем не менее, теперь уже практически всем очевидно, что мы живем в эпоху формирования нового миропорядка. Приятно, что когда ты пишешь про слом старого миропорядка несколько лет, а потом он реализуются на практике. Живем в эпоху великих перемен.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7684574.html
Метки: ес, Запад, миропорядок, Путин, Россия, США, холодная война
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 1047 797
    Ленид 32 мин. назад

      Видать, не осталось на Руси порядочных экономистов. Не царское это дело – экономика! Для этого есть Правительство.

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