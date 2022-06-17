Главная » История, Политика

Боже, благослови Америку!

4 2


Сегодня исполнилось ровно 30 лет одному из наиболее позорных эпизодов в нашей истории.



Полностью это позорище будет изжито только тогда, когда будет закрыть Ельцин-Центр. Рано или поздно это произойдет.
Точно также, как был закрыт "Мемориал". Время придет.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7684309.html
Метки: 1992, 90-е, Видео, ельцин, развал СССР, США
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Юлия Витязева: Если мы продолжим позволять переписывать нашу историю…
Как путч марионеток США в Сербии вдохновил мятеж в Вашингтоне
Про национальную идею
Руслан Бах. «Святые 90е» – оговорочка по Фрейду? Или что это было?
Подыменщик
2 Комментария » Оставить комментарий
  • 9324 6972
    чужой только что

      Боже, благослави украинский народ

    • 5539 4321
      Игорь только что

        Любую новость нужно подать вовремя. Кималь Маликов не член союза пис но отличный поэт сказал – Я неудачник все писали про бомбы Вьетнама я нет. В 70 меня пробило написал… в редакцию, а как раз дружба жвачкаянки… Так и ЕБН критикнуть и хвалить его надо в правильный политчас.

      Оставить комментарий

      Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

      Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
      Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

      (Обязательно)

      Быстрый переход:

      Информация о сайте

      Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

      Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
      Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
      Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

      Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

      Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru