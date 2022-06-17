Боже, благослови Америку!
Сегодня исполнилось ровно 30 лет одному из наиболее позорных эпизодов в нашей истории.
Полностью это позорище будет изжито только тогда, когда будет закрыть Ельцин-Центр. Рано или поздно это произойдет.
Точно также, как был закрыт "Мемориал". Время придет.
Боже, благослави украинский народ
Любую новость нужно подать вовремя. Кималь Маликов не член союза пис но отличный поэт сказал – Я неудачник все писали про бомбы Вьетнама я нет. В 70 меня пробило написал… в редакцию, а как раз дружба жвачкаянки… Так и ЕБН критикнуть и хвалить его надо в правильный политчас.