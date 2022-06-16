Освобождать надо все русские города
Из заявлений Пушилина на ПМЭФ-2022.
1. Референдум о вхождении ДНР в состав России пройдет в республике после окончания СВО. Республика планирует войти в состав РФ как отдельный субъект федерации.
2. В силу поставок западных вооружений на Украину, армия ДНР не будет останавливаться на границах республики. Впрочем, войска ДНР и так задействованы на Запорожском направлении.
3. Оснований для помилования осужденных в ДНР иностранных наемников нет. Переговоры по их обмену не ведутся. Срок подачи апелляции по смертному приговору истекает в начале июля.
4. Украинских военнопленных, которые не принимали участия в боевых действиях отпускать не будут. Их судьбу решат после завершения СВО. Вполне логично, с учетом мобилизации на Украине.
5. Освобождать надо все русские города, включая Одессу. Зеленский должен предстать перед международным трибуналом.
6. Выражена надежда на завершение СВО к концу 2022-го года. Есть серьезные сомнения в том, что война завершится в 2022-м году.
7. Общую сумму ущерба ДНР от действий Украины пока подсчитать невозможно. Только в Мариуполе надо отремонтировать более 1500 домов.
Плюс еще.
1. В Госдуму внесен закон, который позволит получить статус ветерана боевых действий гражданским специалистам принимающим участие в СВО. Это правильно.
2. Граждан Украины, ДНР и ЛНР обяжут после 17 августа покинуть Россию, если у них не будет официальных документов на проживание и работу.
3. По данным посла РФ в Лондоне, Британия поручила заниматься вопросом освобождения приговоренных к смерти наемников Украине.
Прогноз переговоров между Россией и Украиной:
Когда они могут состояться и при каких условиях.
https://www.mk.ru/politics/2022/06/16/sprognozirovan-realnyy-srok-peregovorov-rossii-i-ukrainy.html
а у нас(в кузбассе) радость на оборонном предприятии, людям зарплату повысили хоть завод и перешёл на трёхсменку, мож пока перемирия не надо?
Перемирие и не нужно, оно будет на руку киевскому режиму и его
подельникам на Западе. Настоящие переговоры могут состояться лишь после полного освобождения Донбасса и других регионов, только на условиях РФ.
конечно! и воще пора бы Путину вдарить по украине как следует! и до львова.
https://disk.yandex.ru/i/LszQ82OPzJ_R6A
Дальше что? Кормить 30 лямов, главное это же потом избиратели пусть притворных выборов. Нет, гарнизон колонии РФ фигней заниматься не будет.
кормить говоришь? а то что днровцы гибнут за нас(за рф) это ничего, типа так и должно быть?
Басурин сказал вместе с Пушилиным, что освобождать будут до нового года только русские города это Харьков и Одесса
Таких шансов больше нет, это лет пять надо или по пять на каждый город.
Такой расчет у ЕР а зачем тогда всякие при республики чтоб воевали но не избирали, изначально РФ посеяли под номером зеро. отдали рудники гансами янкам своих окраин кинули из-за чего и войны. А народ кстати поддерживает это. Какое отношение к рабочим из снг ты
в курсе
раньше надо было думать что и кто и куда? а щас один путь- война и днр на передовой
Все области войдут как республики??-нам хватило Шаймиева в Татарстане и Башкорстане -мечтали Президентами стать со своей армией…только к концу 2018г решили вопрос об их амбициях..Так что ,нам и олигархат их со няньками и девками сохранять?В каждом городе царек со своей армией ,что уж говорить про Одессу..