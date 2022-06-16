О льготных категориях зачисляемых

Выступление в Государственной думе 2022-06-15

Уважаемые коллеги!

В шестьдесят девятом году с теми баллами, что я набрал во вступительных экзаменах на мехмат МГУ, зачислили только медалистов да выпускников сельских школ. Тогда мне льгота для них показалась несправедливой. Только лет через полсотни я понял, что с точки зрения общества (и государства — структуры, создаваемой обществом ради решения задач, важных для большинства) такое предпочтение разумно. Если двое показали одинаковый результат, то потенциал больше у того, кто готовился в худших условиях, у кого возможностей раскрытия потенциала было меньше. Значит, при дальнейшем обучении он скорее всего усвоит больше, а потом и работать будет лучше.

Надеюсь, сейчас ВУЗы по тем же соображениям решают, кого из набравших одинаковые результаты ЕГЭ принимать, когда мест не хватает на всех желающих. Потому что конечный результат работы ВУЗа — специалисты, работающие в нашем общем для всей страны хозяйстве, и в наших общих интересах, чтобы общий уровень всех выпускников был наивысшим возможным.

Та же логика применима не только в высшем образовании. Среднее профессиональное тоже легче даётся тем, чей потенциал выше. То есть при прочих равных условиях — тем, кто раньше учился в худших условиях или вообще на несколько лет был оторван от учёбы исполнением других обязанностей.

Я не оговорился: именно других. Потому что учёба — не только право каждого из нас, но и обязанность и перед обществом, и перед самим собою. Чем лучше человек воспитан и образован, тем больше он может сделать и для себя самого, и для тех, кто создавал возможности для его воспитания и образования, и в конечном счёте для всего общества. А тем самым опять же для себя самого. Ещё Аристотель Никомахович Стагирский двадцать четыре века назад назвал человека общественным животным. Не только потому, что на человека можно выучиться только во взаимодействии с другими людьми. Но и потому, что ещё за века до Аристотеля знали: разделение труда, как правило, повышает его производительность. Значит, живя в обществе и взаимодействуя с ним, можно создать для других и соответственно получить от других несравненно больше, нежели действуя в одиночку. И чем лучше организовано общество, чем больше умеет каждый его член, тем больше общее благополучие.

Есть и другая категория льгот: не за нераскрытую пока часть потенциала, но за былые заслуги самого льготника или воспитавших его родных и близких. Но и здесь в конечном счёте речь идёт о потенциале и его раскрытии. Зная, что утративший здоровье и силы на службе государству, то есть обществу в целом, получит взамен дополнительные возможности, а в случае гибели такого человека его дети не останутся без заботы, все государевы люди, как говорили в старину, будут больше заботиться о своих обязанностях, чем о себе, любимых. Так же как работник, уверенный в будущей пенсии, меньше думает об экономии сил, а больше о самоотдаче. Самоотверженность благородна, но ничто не запрещает обществу подкреплять её поощрениями.

Предлагаемый законопроект предусматривает преимущества при поступлении на среднее профессиональное образование примерно для тех же, кому в разные времена отдавалось предпочтениие в получении высшего образования. Не исключаю, что в ходе доработки проекта перечень льготных категорий будет уточнён. Но не сомневаюсь, что изменения будут невелики. Надеюсь, коллеги, на вашу общую поддержку и при голосовании, и при дальнейшей работе.

И про любимые слова минфина: не требует изменений бюджета. Увеличение объёма обучения требует расходов хотя бы на новое оборудование. Но бюджет надо рассматривать как инвестиции. Считать соотношение затрат и отдачи. Отдача от вложений в умные головы и умелые руки громадная.