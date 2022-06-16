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Мариуполь. После ада

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=_og5i17W_po
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 24306 20268
    марина 21 мин. назад

      Предлагаю вместо этого прикупленного бритами ,послушать самого сакса и это интересно..они прагматики и они уже видят.Что останавливать войну на Украине имеют право теперь (десятки тыс убитых)только русские и Россия… https://nnils.livejournal.com/4432277.html

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