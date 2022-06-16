Ключевая ставка – это минимальный процент, под который Банк России (или ЦБ) выдает кредиты коммерческим банкам. Ключевая ставка позволяет Банку России контролировать курс рубля и влиять на экономику страны. Получив у Банка России кредит, коммерческие банки из этих денег выдают кредиты компаниям и физическим лицам, то есть нам с вами, но уже под свой процент, который они делают чуть выше процента Банка России, чтобы получить свою выгоду (маржу).

Возвращение ключевой ставки на докризисный, февральский уровень Центробанк объяснил тем, что замедление инфляции происходит быстрее, чем ожидалось. Поэтому и свой годовой прогноз Банк России тоже существенно понизил. Вместо 18-23% годовых, по словам председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной, по итогам года инфляция ожидается на уровне 14-17%. Но и этот прогноз может не сбыться: Росстат на днях вновь сообщил о дефляции.

Некоторые аналитики уверяют, что Центробанк проявляет излишнюю осторожность. Ключевую ставку можно было понизить ещё больше. Ведь МВФ нам теперь не указ, и американский доллар, как и евро, ведёт себя неуверенно и заметно проигрывает рублю. Но Эльвира Сахипзадовна остаётся непреклонной, продолжая ссылаться на то, что «проинфляционные риски никуда не ушли, они сохраняются, и даже могут усиливаться». Выходит, в любой момент не исключено дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики? Ведь разрастающийся дефицит бюджета, по её словам, приведёт и к росту инфляции.

Пока же инфляцию при нарастающих расходах государства удаётся сдерживать, а рубль не хочет сдавать свои позиции, отвоеванные у доллара. Не помогли ослабить рубль традиционные либеральные меры (снижение ключевой ставки, смягчение валютных ограничений, отмена обязательной продажи долларов и евро, открывшаяся возможность зачисления выручки на счета в зарубежных банках).

Укрепление рубля связывают с сохранением относительно высокой доли экспорта при сжатии импорта и снижением оттока капиталов из России. Иными словами, в нынешней ситуации банкиры не знают, как потратить средства, которые раньше плавно перетекали за рубеж, а теперь быстро вывезти их на Запад не дают.

Благоприятные условия для российского рубля, связанные с доминированием экспорта над импортом, позволили трижды в течение апреля и мая снижать ключевую ставку. Но заметно ослабить национальную валюту не удалось.

Очередное снижение ключевой ставки, как полагают эксперты, не окажет существенного влияния на курс рубля по отношению к американской и европейской валюте: доллар не поднимется выше 62 рублей, а то и вовсе может подешеветь до 48 рублей.

Укреплению рубля способствовало экстренно введенное в феврале правило по обязательной продаже 80% валютной выручки. Заморозка части золотовалютных резервов, оставшихся за границей, вместе с другими адскими санкциями Запада привела к резкому ослаблению национальной валюты (в конце февраля евро подорожал до 122, а доллар до 109 рублей). В начале марта курс доходил до 154 рублей за доллар. Но катастрофы не случилось. Центробанк вовремя задействовал единственный рычаг по удержанию курса рубля – искусственное перенасыщение внутреннего рынка долларами и евро. Покупать доллары и евро, снимать их со счетов и свободно переводить за рубеж было запрещено. Когда цена доллара упала почти вдвое, экспортёрам разрешили продавать лишь половину валютной выручки. За несколько месяцев в стране образовался избыток чужой валюты, на которую в условиях санкций резко падал спрос. В результате беспрецедентных мер, принятых правительством и Центробанком, доллар резко подешевел до 55 рублей.

Странное поведение национальной валюты России не нравится нашим недоброжелателям. Американский журнал National Interest утверждает, что дальнейшее укрепление курса рубля приведёт к дополнительным затратам Запада при покупке российских энергоресурсов. Такое развитие событий повысит спрос на российскую валюту в мире, а также покажет неэффективность западных санкций против России.

На Западе прекрасно понимают, что крепкий рубль выгоден России, если доходы бюджета определять не курсом доллара, а уровнем монетизации экономики. Тогда защиту внутреннего производителя будет обеспечивать система таможенных пошлин и квот.

Укрепление рубля вызывает чувство гордости у тех, кто помнит советский рубль, когда доллар стоил 53 копейки. Кстати, Банк России до сих пор публикует на своем сайте «Официальные курсы Госбанка СССР иностранных валют по отношению к рублю», да ещё и каждый месяц обновляет котировки. По советскому курсу нам должны возвращать долги иностранные заемщики, которые до сих пор не расплатились с нами со времён СССР. Хотя Россия по внешним долгам Советского Союза полностью рассчиталась ещё в 2017 году.

Экономисты сегодня отчаянно спорят: нужен ли современной России крепкий рубль? Ведь с проторенной рыночной дорожки мы сворачивать не собираемся, а значит государственное ценообразование и планирование советской эпохи, на которых держался советский рубль, вряд ли уже вернутся. Высокая стоимость национальной валюты выгодна импортёрам (обменяв меньше рублей на доллары они купят больше техники, комплектующих, оборудования за границей).

А вот экспортёров сильный рубль, наоборот, не устраивает. Им выгодней обменять доллар на 80 рублей, чем на 40 или 50. Из-за крепнущего рубля госкорпорации теряют миллионы. А при слабом рубле доходов от продажи нефти и газа будет больше, что позволит чиновникам легко повышать МРОТ, пенсии, пособия.

Профессор НИУ ВШЭ Василий Солодков утверждает, что «меры по стабилизации курса рубля хоть и справляются со своей задачей, но фактически останавливают экономический рост и инвестиционную активность из-за высокой цены денег». Выходит крепкий рубль снизит конкурентоспособность российской экономики, потому что производимые в России товары станут слишком дорогими для зарубежных покупателей? Вот и Минфин недавно заявил, что укрепление рубля достигло своего пика.

Некоторые аналитики и примкнувшие к ним валютные спекулянты, хорошо зарабатывавшие на колебаниях курса рубля, пугают Россию «голландской болезнью». Но «голландская болезнь», уточняет известный экономист Василий Колташов – это проблема стран, которые ничего не производят, а Россия на фоне попыток Запада изолировать её от глобальной экономики вынуждена развивать национальную промышленность.

Крепкий рубль, по словам Колташова, поддерживает покупательную способность россиян и позволяет вкладываться в экономику на долгий срок, не опасаясь обвала валюты.

То, что сегодня происходит на валютном рынке, говорит о том, что политика искусственного занижения курса рубля больше не работает. По мнению некоторых экономистов, наш рубль должен был укрепляться ещё с лета 2020 года, когда цены на нефть начали расти, но Минфин продолжал скупку «лишней валютной массы» и отправлял её в «кубышку» за границу. Политика сдерживания рубля ни к чему хорошему не привела. Запад просто украл наши национальные резервы.

Кстати, в начале тридцатых годов наше государство готово было платить по контрактам огромные деньги американским инженерам (всего за год они могли у нас заработать целое состояние). Огромные затраты себя окупили за несколько лет. Не будем забывать, что американская технология блочного строительства заводов в годы Великой Отечественной войны спасла страну, позволив перевезти большинство производств из центральной части страны на Урал и запустить их в кратчайшие сроки.

Крепкий рубль поможет укрепить суверенитет государства как основу социально-экономического развития, обеспечив полную независимость России от других стран. Об этом недавно было заявлено на круглом столе в Совете Федерации.

Специальный представитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков напомнил, что «многие крупные развитые страны уже видят необходимость производить еду, лекарства и все остальное на своей территории». Технологический суверенитет, по его словам, станет частью сценария построения собственного «острова», на котором каждая страна будет главной, способной принимать решения и отвечать за них.

Академики-экономисты РАН полагают, что в нынешних условиях равновесным является курс в 60–65 рублей за доллар, и больше ослаблять его не нужно. Нацеливаться надо на другое – перестройку экономики под новые реалии. Для этого придётся отказаться от либерализма в пользу государственного капитализма.

С интересным предложением выступил депутат Госдумы Евгений Фёдоров. Он предложил сменить концепцию рубля. Отвязать его от валютных операций, что, по его мнению, даст возможность противостоять коллективному Западу, а также ускорить развитие страны, резко увеличить рост доходов населения. «Государственный рубль» по нулевой процентной ставке приведёт к дефляции, то есть резкому снижению цен при серьёзном росте доходов населения.

Сегодня всё больше экономистов, депутатов, политиков склоняются к крепкому рублю. Время слабой национальной валюты прошло. В условиях экономической войны прежние торговые связи не действуют, а крепкий рубль позволяет сдержать инфляцию и пережить экономический спад.

Устойчивости национальной валюты должна способствовать деятельность межведомственной рабочей группы по выработке новых механизмов в сфере валютного регулирования и международных расчётов, которую возглавил не председатель ЦБ, а помощник президента РФ Максим Орешкин, хотя, заметим, именно Банк России отвечает за валютное регулирование в стране. Эксперты усмотрели в этом добрый знак: валютный рынок перестанет, наконец, зависеть от биржевых брокеров и будет подчинен интересам развития экономики страны.

По решению комиссии начали выдавать валютные субсидии и дешёвые кредиты компаниям, занимающимся критическим импортом. Но это только начало большой работы по освобождению рубля от долларовой зависимости и созданию финансовой модели торговли с дружественными странами.

Перевод торговли в рубли и в национальные валюты дружественных государств готовит немало сюрпризов Западу. В то же время от торговли с недружественными государствами мы также не отказываемся. Для них будет установлен особый порядок соответствующих расчетов, в том числе и в рублях.

И, наконец, самое важное. Рабочая группа займётся выработкой мер государственной политики, «направленных … на обеспечение соответствия структуры платёжного баланса Российской Федерации целям стабильного экономического развития».

Надо полагать, что эра свободного обращения доллара и евро подходит к концу и валютный рынок будет жёстко регулироваться государством. Только тогда мы можем рассчитывать на возвращение стабильной национальной валюты, которая позволяет экономике устойчиво развиваться, а правительству планировать свою деятельность на годы вперед.





